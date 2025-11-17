Reklama
Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 330 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336 (17-21 listopada)

Ege odnajdzie Zeynep i wyzna jej, że Cihan ma na sumieniu morderstwo. Dziewczyna zażąda wyjaśnień, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Tymczasem Cavidan i Bahar przypadkowo odkryją kryjówkę Sili i przyłapią ją w objęciach Kuzeya. Gdy zakochani znikną im z pola widzenia, kobiety natychmiast przystąpią do działania, spróbują pozbyć się Hulyi. Sila, niespokojna i pełna złych przeczuć, wróci do domu, gdzie odkryje, że to Bahar zepchnęła Hulyę z balkonu. Tymczasem między Egem a Cihanem dojdzie do bójki, ale konflikt zostanie przerwany, gdy obaj zorientują się, że Zeynep zniknęła.

Artykuł jest aktualizowany.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty. 

Źródło: TVP

