Reżyser Venoma miał stanąć za sterami Spider-Mana 4? Oto, dlaczego to nie wyszło

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Od dosyć dawna wiadomo, że za sterami filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień stanie Destin Daniel Cretton. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że mogło być zupełnie inaczej!

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowa plotka o reżyserze

Filmu nie miał już reżyserować Jon Watts, który pełnił tą rolę przy poprzednich trzech częściach - zrezygnował z pracy w Marvelu po trudnych doświadczeniach związanych z kręceniem Bez drogi do domu w środku pandemii. Scooper MyTimeToShineHello ujawnił, że szef Sony, Tom Rothman, chciał, aby Spider-Mana 4 wyreżyserował Ruben Fleischer (Venom, Uncharted). Wcześniej bardzo chciał, aby Jon Watts powrócił, jednak szybko okazało się, że nie ma na to żadnych perspektyw. Kevin Feige odrzucił jednak ten pomysł i obsadził na tym stanowisku Destina Daniela Crettona - ten zaś pierwotnie miał pracować nawet przy Avengers: Doomsday, zanim ogłoszono, że zastąpią go bracia Russo. Prawdopodobnie była to dobra decyzja - filmy Fleischera spotykały się zwykle z mieszanymi, przeważnie bardziej negatywnymi recenzjami.

Postać Sadie Sink ze Spider-Mana 4 i Doom mają inny związek niż myślano? To nie klon Jean Grey

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.