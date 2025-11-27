Reklama
Daredevil: Odrodzenie - zła wiadomość dla fanów. 2. sezon może zostać opóźniony

Wiemy, że „Daredevil: Odrodzenie” miał pojawić się w 2026 roku - pierwotnie zapowiadano datę 4 marca. Teraz jednak ta data zniknęła z oficjalnej strony serialu. Czy to błąd, czy projekt może zostać opóźniony?
Adam Siennica
Daredevil: Odrodzenie - 2. sezon fot. materiały prasowe // Empire
Swego czasu ogłoszono, że Daredevil: Odrodzenie powróci z 2. sezonem 4 marca 2026 roku. Teraz zachodni dziennikarze zauważyli, że ta data zniknęła z oficjalnej strony Disneya. Teraz jest tylko informacja o tym, że premiera odbędzie się w 2026 roku na Disney+. Natomiast na samej platformie zmieniono na marzec 2026 roku - podobnie na stronie Marvela. To może sugerować niewielkie opóźnienie daty premiery lub zwyczajną zmianę planów w ustalaniu terminarza na 2026 rok, bo często daje się przestrzeń między dużymi tytułami. Promocja jeszcze nie ruszyła, więc być może w grudniu poznamy oficjalne i konkretne informacje.

Daredevil: Odrodzenie - co wiemy o 2. sezonie?

Historia rozgrywa się od razu po wydarzeniach z pierwszej serii. Burmistrz Wilson Fisk prowadzi swoją kampanię przeciwko zamaskowanym bohaterom, a Daredevil będzie chciał go powstrzymać. Powraca jego sojuszniczka z serialu Daredevil, Jessica Jones, w którą ponownie wciela się Krysten Ritter.

Potwierdzono też, że Punisher (Jon Bernthal) nie pojawi się w drugim sezonie, pomimo zakończenia pierwszego, w którym jego wątek pozostał otwarty. Kontynuacja jego przygód będzie prowadzona w odcinku specjalnym, który został już nakręcony, oraz w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

W grudniu zawsze wielkie tytuły filmowe i serialowe rozpoczynają swoje promocje, więc można założyć, że wówczas zobaczymy coś o drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie.

Źródło: comicbookmovie.com

