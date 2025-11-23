Reklama
MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Kto został kolejnym polskim MasterChefem i triumfował w 14. edycji programu?
Ania Szczudlińska
Jesienią 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu MasterChef. Kucharzy - amatorów, którzy walczyli między sobą o miano najlepszego oceniało jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran, oraz Przemysław Kilma. Po wielu tygodniach kulinarnych zmagań nadszedł czas, aby poznać zwycięzcę rywalizacji, który w nagrodę otrzymał statuetkę otrzymał statuetkę MasterChefa, czek o wartości 250 tysięcy złotych oraz kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej. Finałowy odcinek można było obejrzeć 22 listopada 2025 roku. Kto walczył o wygraną?

MasterChef 14: kto znalazł się w finale?

W wielkim finale 14. edycji programu MasterChef znalazły się:

  • Sylwia Skłodowska
  • Ania Jaworska
  • Wiktoria Nawara

Ostanie kulinarne starcie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym, który odbył się w wyjątkowym miejscu w scenerii średniowiecznego zamku El Puerto de Santa María, gdzie do jurorów dołączył Juan Luis Fernández  szef kuchni restauracji . Uczestniczki miały okazję zobaczyć mistrzowską lekcję kulinarną, a następnie próbowały perfekcyjnie odtworzyć danie szefa. Była to wędzona makrela z marchewkowym gazpacho. 

Tylko dwie osoby przeszły  do ścisłego finału, w którym zaserwowały jurorom trzydaniowe menu – przystawkę, danie główne oraz deser. Był to Wiktoria Nawara i Sylwia Skłodowska. To właśnie ta konkurencja zadecydowała o wszystkim.

MasterChef 14: kto wygrał program?

Zwycięzcą 14. edycji MasterChefa została Wiktoria Nawara.

Źródło: TVN

