Jesienią 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu MasterChef. Kucharzy - amatorów, którzy walczyli między sobą o miano najlepszego oceniało jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran, oraz Przemysław Kilma. Po wielu tygodniach kulinarnych zmagań nadszedł czas, aby poznać zwycięzcę rywalizacji, który w nagrodę otrzymał statuetkę otrzymał statuetkę MasterChefa, czek o wartości 250 tysięcy złotych oraz kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej. Finałowy odcinek można było obejrzeć 22 listopada 2025 roku. Kto walczył o wygraną?
MasterChef 14: kto znalazł się w finale?
W wielkim finale 14. edycji programu MasterChef znalazły się:
- Sylwia Skłodowska
- Ania Jaworska
- Wiktoria Nawara
Ostanie kulinarne starcie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym, który odbył się w wyjątkowym miejscu w scenerii średniowiecznego zamku El Puerto de Santa María, gdzie do jurorów dołączył Juan Luis Fernández szef kuchni restauracji . Uczestniczki miały okazję zobaczyć mistrzowską lekcję kulinarną, a następnie próbowały perfekcyjnie odtworzyć danie szefa. Była to wędzona makrela z marchewkowym gazpacho.
Tylko dwie osoby przeszły do ścisłego finału, w którym zaserwowały jurorom trzydaniowe menu – przystawkę, danie główne oraz deser. Był to Wiktoria Nawara i Sylwia Skłodowska. To właśnie ta konkurencja zadecydowała o wszystkim.
MasterChef 14: kto wygrał program?
Zwycięzcą 14. edycji MasterChefa została Wiktoria Nawara.
Źródło: TVN