Zwiastun ujawnia datę premiery World of Warcraft: Midnight! Dom w Azeroth zbudujecie przed debiutem dodatku

fot. Blizzard Entertainment

Po miesiącach plotek, przecieków i spekulacji wśród graczy nadszedł czas na oficjalne ujawnienie daty premiery World of Warcraft: Midnight. Blizzard ogłosił, że najnowsze rozszerzenie do ich kultowego MMORPG zadebiutuje 2 marca 2026 roku. Wraz z podaniem terminu opublikowano także nowy zwiastun – tym razem bardzo krótki, trwający zaledwie 27 sekund.

Co ciekawe, na jedną z największych nowości przygotowywanych przez twórców w World of Warcraft: Midnightt nie trzeba będzie czekać aż do premiery dodatku. Domy dla graczy pojawią się w grze znacznie wcześniej, w ramach aktualizacji The Warning, stanowiącej prolog rozszerzenia. Już od 2 grudnia osoby, które zakupiły dowolną wersję Midnight w przedsprzedaży, będą mogły dołączyć do sąsiedztwa, wybrać własny dom i rozpocząć jego dekorowanie.

Przypominamy, że w sprzedaży dostępne są cztery edycje różniące się ceną oraz zawartością: standardowa, cyfrowe Heroic i Epic Edition oraz fizyczne wydanie kolekcjonerskie.