M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu M jak miłość dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot.mjakmilosc.vod.tvp
M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. Do tej pory wyemitowano ich 1892. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach?

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895 (1 - 8 grudnia 2025)

Policja będzie nadal prowadzić śledztwo w sprawie fundacji, a sąd zatrzyma Magdę w areszcie, mimo wysiłków Piotra. Budzyński będzie robił wszystko, by zobaczyć się z ukochaną, jest gotów nawet działać nie do końca legalnie... Lenka odkryje, że Grzesiek ją oszukuje i po kolejnym dniu w szkole wraca na Deszczową zalana łzami. Jej rywalka, Julita, okaże się w dodatku zazdrosna oraz wyjątkowo złośliwa. Werner z Sylwią i panią Olą przeniosą się do nowego domu. Prawnik zatrudni przy tej okazji starszego ogrodnika, pana Mirka, a gosposia... zakocha się od pierwszego wejrzenia.

Agnes dostanie wynik testu DNA, który potwierdzi, że jej ojcem jest Artur. Gdy pismo z laboratorium trafi przypadkiem w ręce Basi, ta odkryje, że ma przyrodnią siostrę i będzie w szoku. Tymczasem Martin cały czas będzie próbował odnaleźć Agnes i w końcu wpadnie na trop "ukochanej". Natalia coraz mocniej zaprzyjaźni się z Adamem, a jednocześnie Hania cały czas będzie  próbowała "wyswatać" dorosłych. Kisielowa odkryje, że wójt planuje kontrowersyjną budowę, która może zniszczyć lokalny rezerwat przyrody. Gdy ksiądz Grzegorz spróbuje wraz z Tadeuszem zbadać sprawę, obaj wpadną na oprychów, którzy brutalnie ich zaatakują.

Kama z Marcinem wrócą z podróży poślubnej i od razu zajrzą do Grabiny na prośbę Artura, który chce, by detektyw zajął się sprawą Agnes. Tymczasem prześladowca dziewczyny - Martin - zjawi się nagle w przychodni w Lipnicy. Dorota wyjdzie w końcu ze szpitala, ale wcześniej obieca Frankowi, że pozostaną w kontakcie. W domu Bartek namówi ukochaną na ostatni, pożegnalny obiad z przyjaciółmi przed wyprowadzką Lisieckich z Grabiny. Kisielowa - dzięki aferze z budową przetwórni - odzyska zaufanie mieszkańców, na nowo stając się lokalną "gwiazdą" i ostatecznie pogodzi się z Tadeuszem. 

M jak miłość - kiedy i gdzie oglądać?

Serial M jak miłość można oglądać na antenie TVP2 o 20:55 w poniedziałki i wtorki. 

 

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
