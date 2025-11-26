Tak wygląda adaptacja hitowej serii thrillerów. Nicole Kidman w roli głównej

Connie Chornuk

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z serialu Scarpetta, adaptującego hitową serię książek kryminalnych. Seria dotychczas liczy 26 pozycji, a jej autorka, Patricia Cromwell jest bezpośrednio zaangażowana w produkcję. Zdjęcia można zobaczyć w poście poniżej:

Serial śledzi drogę Scarpetty od czasów, gdy pełniła funkcję głównej lekarz sądowej w latach 90., aż do współczesności, kiedy wraca do rodzinnego miasta, by ponownie objąć dawne stanowisko i zbadać makabryczne morderstwo. Zgodnie z opisem fabuły: „Podczas gdy Scarpetta dąży do sprawiedliwości, musi poruszać się wśród skomplikowanych relacji, w tym napiętej dynamiki z siostrą Dorothy Farinelli, skonfrontować się z długo skrywanymi zawodowymi i osobistymi urazami oraz stawić czoła sekretom, które grożą zniszczeniem wszystkiego, co zbudowała”.

Scarpetta - obsada

W filmie oprócz Kidman grają również Jamie Lee Curtis jako siostra Scarpetty, Dorothy Farinelli, Bobby Cannavale jako detektyw Pete Marino, Simon Baker jako profiler FBI Benton Wesley oraz Ariana DeBose jako uzdolniona technologicznie siostrzenica Scarpetty, Lucy Watson. Podwójna oś czasu serialu jest uzupełniona przez Rosy McEwen, Amandę Righetti, Jake’a Cannavale (syna Bobby’ego) i Huntera Parrisha, którzy wcielają się odpowiednio w młodsze wersje postaci granych przez Kidman, Curtis, Cannavale i Bakera.

Liz Sarnoff pełni funkcję showrunnerki i jest producentką wykonawczą poprzez Sarnoff TV, obok Kidman i Pera Saariego z Blossom Films; Curtis z Comet Pictures; Cornwell z P & S Projects; oraz Jasona Bluma, Jeremy’ego Golda, Chrisa Dickiego i Chrisa McCumbera z Blumhouse Television. David Gordon Green wyreżyserował pięć odcinków i również jest producentem wykonawczym wraz z Amy Sayres. Serial jest produkowany przez Amazon MGM Studios i Blumhouse Television we współpracy z Blossom Films, Comet Pictures i P&S Projects.dd