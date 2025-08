Spider-Man: Całkiem nowy dzień bez Venoma i Knulla. Kto będzie złoczyńcą w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ze złoczyńcami filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień wiąże się spore zamieszanie. Plotek na ich temat było wiele, a jedną z pierwszych była obecność Boga Symbiontów, Knulla, którego widzowie poznają w filmie Venom 3. Sam Venom również miał odegrać rolę. Plotka ta pochodziła od wiarygodnego Alexa Pereza, który teraz wyjaśnił, dlaczego ta informacja się nie potwierdziła – i dlaczego obu postaci nie zobaczymy na ekranie. To nie kwestia błędnych źródeł: w czasie, gdy o tym informował, taki był faktycznie plan!

Spider-Man: Całkiem nowy dzień bez Venoma i Knulla

– Kiedy wspomniałem, że Knull będzie złoczyńcą, to była część planu Sony, by zawrzeć wątek symbiontów i powiązać film z Ostatnim tańcem. Przez jakiś czas było to aktualne. Nawet sugerowali to w informacji prasowej. Jednak Marvel chciał inny kierunek fabularny – i to właśnie ich wersję zobaczymy na ekranie – wyjaśnia Perez.

Wiarygodności jego słowom dodają wcześniejsze doniesienia o konflikcie między Marvelem a Sony Pictures. Obie strony miały całkowicie odmienne wizje tego, jaką historię powinien opowiedzieć film Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Marvel opowiadał się za bardziej kameralną opowieścią ze stawką na poziomie miasta, podczas gdy Sony chciało powtórzyć spektakularną formułę multiwersum z Bez drogi do domu. Obecność Venoma i Knulla wiązała się właśnie z tym podejściem – obaj pochodzą z alternatywnych światów, a nie z Ziemi, na której żyje Pajączek Toma Hollanda. Najwyraźniej Marvel przeforsował własną koncepcję. Odcinając się od krytykowanych filmów o Venomie i innych postaciach z uniwersum Sony, studio może podjąć trafniejszą decyzję biznesową.

Spider-Man 4 - wideo z latania na pajęczynie

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – jacy złoczyńcy pojawią się w filmie?

Wiemy, że Mac Gargan, czyli Scorpion, grany przez Michaela Mando, odegra ważną rolę – choć nie będzie głównym antagonistą. Według MyTimeToShineHello postać ta pojawi się również w Spider-Manie 5. Szczegóły fabularne nie są znane, ale plotki sugerują, że Gargan założy swój klasyczny, zielony strój z komiksowym żądłem. Ma być też bezpośrednią przyczyną konfliktu Spider-Mana z Punisherem – ujęcia z planu w Glasgow, przedstawiające opancerzony wóz, mają to potwierdzać. Punisher ma nim kierować, próbując zepchnąć z drogi transport więźnia – właśnie Gargana.

Kto zatem będzie głównym złoczyńcą?

Spekulowano, że może to być Mister Negative, ale według Alexa Pereza ta postać nie pojawia się w filmie. Wiele wskazuje na to, że jednym ze złoczyńców będzie Hulk – w dzikiej i nieokiełznanej wersji. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto lub co spowoduje, że Bruce Banner straci nad sobą kontrolę. Nie jest więc wykluczone, że twórcy celowo ukrywają prawdziwego przeciwnika, który może mieć kluczowy wpływ na przebieg wydarzeń.

Według najnowszych przecieków, na ekranie zobaczymy również kilku pomniejszych wrogów Spider-Mana: Tombstone'a, Tarantulę, Boomeranga (czytaj więcej o tej trójce w osobnym tekście) oraz Ramroda – pół-cyborga znanego z komiksów. Żaden z nich nie ma jednak potencjału, by stać się głównym przeciwnikiem.

Silver Samurai

Premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.