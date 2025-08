Spider-Man 4 – latanie na pajęczynie bez CGI. Nie uwierzycie, co bohater ma pod maską

fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios

Reklama

Tym razem Tom Holland w kostiumie Spider-Mana będzie mieć ochronę na twarzy pod maską. Widzimy na zdjęciu, że nosi specjalny ochraniacz, na który nakładana jest maska, co oznacza, że będzie to wyglądać nieco inaczej niż do tej pory. Można dostrzec, że w okolicach szczęki jest to tak ustawione, że gdy aktor będzie mówić, maska powinna się ruszać. Do tej pory wszystko to w ostatnich trzech filmach o Pajączku było robione efektami komputerowymi. W tym projekcie w większości będzie to kostium praktyczny i obecny na planie.

ROZWIŃ ▼

Spider-Man 4 – latanie na pajęczynie

Nie jest to jednak jedyne praktyczne rozwiązanie. W filmikach z planu widzimy, jak aktor kręci latanie na pajęczynie na specjalnym dźwigu. Na pewno efekty komputerowe zostaną wykorzystane do odpowiedniego dopasowania tych ujęć, ale i tak jest to kolejny przykład zmiany koncepcji nowego reżysera w porównaniu do opierającego się na CGI poprzednika. Jon Watts otwarcie mówił, że jego zdaniem praktyczne kręcenie latania na pajęczynie nie wygląda dobrze.

Zobaczcie poniżej pełną galerię materiałów z planu:

Spider-Man 4 - wideo z latania na pajęczynie Zobacz więcej Reklama

Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) reżyseruje. Prace na planie trwają w Glasgow w Szkocji i stąd są wszystkie materiały. Miasto gra Nowy Jork.

Premiera w lipcu 2026 roku.