Jaki będzie James Bond w 007 First Light? Prezes IO Interactive odpowiada

IO Interactive pracuje nad grą 007: First Light, w której gracze będą mieli możliwość wcielenia się w Jamesa Bonda. Twórcy zdecydowali się jednak na inne podejście — słynny agent będzie tu młody i dopiero na początku swojej zawodowej kariery.

Hakan Abrak, prezes IO Interactive, niedawno udzielił wywiadu dla serwisu The Hollywood Reporter, w którym zdradził nieco więcej na temat nowej wersji Jamesa Bonda.

Nie jest od razu idealnie oszlifowanym diamentem. To nie ten Bond, który ma wszystko pod kontrolą. Nie czuje się jeszcze pewnie w smokingu i z martini w ręku. Dopiero wchodzi w brutalny świat szpiegostwa.

Abrak odniósł się także do porównań pomiędzy Agentem 007 a Agentem 47 — głównym bohaterem serii Hitman, czyli innego przeboju duńskiego studia. Stwierdził, że choć łączą ich pewne metody działania, to jednak są to zupełnie różne postacie.

Agent 47 nie jest typem gadatliwym. Przypomina raczej kameleona, podczas gdy Bond komentuje różne rzeczy, także poczynania gracza. W pewnym sensie zwraca się bezpośrednio do ciebie, do gracza. Zrozumienie jego humoru, sposobu bycia — to zupełnie inna sprawa. Zajęło nam trochę czasu, by uchwycić brytyjski humor i trafić w odpowiedni ton.

Na zakończenie rozmowy prezes IO Interactive podzielił się swoją opinią na temat samej marki. Jego zdaniem to właśnie różne interpretacje głównego bohatera sprawiają, że postać Jamesa Bonda pozostaje popularna nawet po ponad 60 latach od debiutu.

Każdy Bond wnosił coś nowego. Był odpowiedni dla swoich czasów — zarówno pod względem geopolitycznym, jak i kulturowym, odzwierciedlając to, przez co przechodziliśmy przez lata. Wszyscy mieli swój wpływ.

007 First Light - premiera w 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.