1670 – chcecie zagrać w 2. sezonie hitu Netflixa? Casting do serialu już ruszył

fot. Netflix

Jeżeli zawsze chcieliście wystąpić w jakiejś produkcji, ale nigdy nie czuliście, że aktorstwo jest Waszym prawdziwym powołaniem, to możecie spróbować swoich sił w castingu do drugiego sezonu 1670. Kamed Studio wraz z twórcami hitu Netflixa ogłosili rozpoczęcie naboru osób w każdym wieku z Kolbuszowej i okolic, aby mogli wystąpić w roli statystów w nowych odcinkach serialu.

1670 - trwa casting dla statystów do 2. sezonu

Jedynym wymogiem, aby przystąpić do castingu jest naturalny wygląd oraz brak tatuaży w widocznych miejscach. Twórcy podkreślają, że zdjęcia do serialu rozpoczną się latem, więc całe ręce, ramiona oraz łydki będą widoczne pomimo odpowiednich strojów.

Pierwszym etapem castingu jest wypełnienie formularza, który znajdziecie pod tym linkiem. Kolejny etap odbędzie się już stacjonarnie w Kolbuszowej w Hotelu Stylowa Kolbuszowa w dniach 15-16 maja. To właśnie wtedy osoby odpowiedzialne za casting zdecydują, kogo wybrać do zagrania w drugim sezonie 1670.

1670 - opis fabuły

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

