1670 - kiedy premiera 2. sezonu? Plakat zapowiada powrót serialu!

Netflix Polska oficjalnie ogłosił, że premiera 2. sezonu 1670 odbędzie się 17 września 2025 roku. Tego dnia w serwisie streamingowym będzie można obejrzeć wszystkie nowe odcinki polskiego hitu, który ponownie rozbawi widzów do łez.

– W drugim sezonie świat „1670” znacząco się rozrasta – pod względem scenograficznym, kostiumowym, ale przede wszystkim pod względem wątków fabularnych głównych bohaterów, przez co stają się nam jeszcze bliżsi. Poza egzotycznym wakacyjnym akcentem akcja nadal toczy się głównie w Adamczysze, którą dzięki niesamowitej pracy ekipy serialowej widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć w zachwycającej, letniej odsłonie – mówi Ivo Krankowski, producent kreatywny.

1670 - opis fabuły

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się letnią sielanką, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej wsi może spełniać niemal wszystkie swoje zachcianki – ale to wciąż dla niego za mało. Ambicja pcha go do walki o ważne stanowisko polityczne, dlatego postanawia zorganizować dożynki, jakich świat jeszcze nie widział. Problem w tym, że zaplanowanie takiej imprezy w XVII wieku nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza gdy synowie kipią od ambicji, żona i córka skrywają sekrety, a nad wszystkim wisi cień… Sobieskiego. Tylko Bogdan – bogaty, umyty i zadowolony z życia – zdaje się mieć wszystko, czego potrzeba. A przynajmniej tak się wydaje.

Obsada 2 sezonu 1670

Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan) oraz Kirył Pietruczuk (Maciej).

