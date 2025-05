Dwayne Johnson pokaże nową twarz. Zagra w psychologicznym thrillerze studia A24

fot. Netflix

Dwayne Johnson, wrestler i aktor, znany między innymi z serii Szybcy i wściekli, zagra w psychologicznym thrillerze Breakthrough od studia A24. Według źródeł prestiżowego portalu Deadline będzie to drugoplanowa rola i aktor wcieli się w motywacyjnego guru, który pod maską charyzmatycznego przewodnika duchowego skrywa mroczne oblicze. To na razie wszystko, co wiemy o tym castingu.

Co wiemy o nowym psychologicznym thrillerze studia A24?

Scenariusz do Breakthrough napisze Zeke Goodman. Reżysera jeszcze nie wybrano. Casting do głównej roli nadal trwa. Fabuła opowiada o młodym mężczyźnie, który ulega wpływowi charyzmatycznego guru, maskującego pod urokiem osobistym moralnie wątpliwe metody manipulacji. To właśnie w niego wcieli się Dwayne Johnson. Projekt zostanie wyprodukowany i sfinansowany przez studio A24.

Dwayne Johnson znów łączy siły ze studiem A24

Breakthrough będzie kolejną współpracą aktora ze studiem A24 po filmie The Smashing Machine, który ukaże się w polskich kinach 17 października 2025 roku. Dwayne Johnson wcieli się w nim w mistrza mieszanych sztuk walki Marka Kerra. Za reżyserię odpowiada Benny Safdie.

To kolejny ciekawy projekt w portfolio gwiazdora. Przez długi czas Dwayne Johnson był głównie kojarzony z akcyjniakami i komediami, ale w ostatnich latach próbuje swoich sił w nowych gatunkach, czego dowodem jest właśnie biografia The Smashing Machine, rola w niezatytułowanym tajemniczym kryminale znanego reżysera Martina Scorsese, czy właśnie psychologiczny thriller Breakthrough. Jego portfolio staje się coraz bardziej zróżnicowane i kto wie, czy nie będziemy go coraz częściej oglądać na różnych galach rozdania nagród.

"Dwayne Johnson idzie po Oscara!" - te słowa są brane za żart, a nie powinny

