James Gunn zdradza, jak będzie budowane DCU. Superman wprowadzi do Peacemakera

Marvel Studios ma obecnie problem, który – jak zauważają eksperci i rozczarowani widzowie – polega na tym, że aby zacząć oglądać coś nowego z uniwersum MCU, trzeba wcześniej „odrobić pracę domową” i nadrobić poprzednie produkcje. James Gunn w nowym wywiadzie podkreśla, że w przypadku DCU nie będzie to konieczne. Wszystko jest tworzone z myślą o przystępności, choć reżyser sugeruje, że w przyszłości mogą pojawić się produkcje, które przed większym wydarzeniem warto będzie znać. Za przykład podaje Avengers: Koniec gry, którego pełny wydźwięk wymagał znajomości Avengers: Wojny bez granic.

James Gunn o DCU

– Staram się to planować tak, by nie trzeba było oglądać Supermana, żeby obejrzeć Supergirl. Mimo że wiele elementów z Supermana zostanie wprowadzone do Peacemakera, nie będzie trzeba znać filmu, by obejrzeć 2. sezon Peacemakera. Dobrze, jeśli to zrobisz, ale planujemy pokazywać „Poprzednio w DCU” przed każdym odcinkiem, więc podejście telewizyjne będzie bardzo proste.

Dodał, że Superman i Peacemaker mają znaczenie dla większej historii uniwersum DCU. Natomiast Koszmarne Komando nie odgrywa istotnej roli w tej budowie świata.

Superman trafi do kin już 11 lipca 2025 roku. Drugi sezon Peacemakera jest już gotowy, ale jego premiera została wyznaczona dopiero na 21 sierpnia w serwisie Max.