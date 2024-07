17. Kameralne Lato już 7 lipca. Program i szczegóły imprezy filmowej

fot. materiały prasowe

Każdy kinomaniak zna Kameralne Lato i wcale nie musi być mieszkańcem Radomia, by wiedzieć, co to za impreza. 17. edycja to połączenie tego, co wielbiciele znają i kochają z nowymi pomysłami, która mają sprawić, że Kameralne Lato będzie jeszcze lepsze. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7 - 13 lipca 2024 roku w Radomiu. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Kameralne Lato 2024 - szczegóły festiwalu

Wielokulturowy format wydarzenia – po wyodrębnieniu FREEDOM Film Festival jako oddzielnej imprezy – został wreszcie potwierdzony również w nazwie. W dniach 7-13 lipca 2024 roku festiwal po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Międzynarodowych, a nie Ogólnopolskich Spotkań Filmowych.

Niezmienne pozostają naczelne cele KAMERALNEGO LATA, które od niespełna dwóch dekad pomaga rozwijać skrzydła młodym talentom. W tym roku naczelna misja festiwalu będzie realizowana nie tylko w ramach 5 polskich i międzynarodowych cyklów warsztatowych (przeznaczonych zarówno dla młodzieży rozpoczynającej swoją przygodę z kinem, jak i dla młodych profesjonalistów), ale także dzięki nowej sekcji konkursowej. Ogólnopolski Konkurs Filmów Młodzieżowych WYSOKIE LOTY to okazja dla nieopierzonych filmowców, którzy nie ukończyli jeszcze 20. roku życia, do zobaczenia swojej twórczości na dużym ekranie i omówienia jej z widzami oraz zasiadającymi w jury reżyserami Piotrem Dylewskim i Alkiem Pietrzakiem oraz gwiazdą scen i ekranów Anną Muchą.

fot. Stowarzyszenie FILMFORUM

HYDE PARK: konkurs Filmów Odrzutowych

W programie jest też tradycyjnie znalazł się także HYDE PARK. Konkurs Filmów Odrzutowych – jak zapowiada jego twórca i współprogramer Michał Grosiak – ma w tym roku zaskoczyć publiczność zgromadzoną w Podwórku SEZAM jeszcze większą dawką humoru i jeszcze wyższym poziomem niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak zanim odepniemy wrotki, zapniemy pasy i pojedziemy bez mapy i nawigacji w krainę filmowego szaleństwa – co obiecuje widzom współprogramerka Konkursu, Marta Karnkowska – jako pierwsi w Polsce zobaczymy 7-minutowy debiut reżyserski Zuzanny Grabowskiej. W premierowym pokazie udział weźmie twórczyni filmu oraz odtwórca głównej roli Paweł Domagała.

Nie zabraknie też pokazów plenerowycch w ramach Nieba nad Radomiem. Na placu przy fontannach Żeromskiego zobaczymy uwielbiane przez Polaków produkcje: Czarna owca, Piłkarski poker i Chłopaki nie płaczą. Swoje filmy zaprezentują osobiście Alek Pietrzak, Janusz Zaorski oraz Olaf Lubaszenko w towarzystwie Ani Muchy – ambasadorki festiwalu Kameralne Lato.

Dla tych, którzy od mainstreamu wolą alternatywę, przygotowano też alternatywną plenerową propozycję. W Klubie Festiwalowym PaTaThai Radom pokazany zostanie kultowy offowy film Że życie ma sens z 2000 roku. Niezależne kino od zawsze było ważną częścią Kameralnego Lata. Seans obrazu Grzegorza Lipca, nagrodzonego Wielkim Jantarem na festiwalu „Młodzi i Film”, bez wątpienia będzie tym, czego od festiwalu oczekują miłośnicy drapieżnego, bezkompromisowego i szczerego kina, kręconego przez prawdziwych pasjonatów X muzy. Tym bardziej, że po seansie z widzami spotka się sam Grzegorz Lipiec.

fot. Stowarzyszenie FILMFORUM

Kameralne Lato - kino samochodowe

Odbędzie się projekcja kultowego film Ścigany z 1993 roku z Harrisonem Fordem. Oznacza to, że będzie można obejrzeć go z wnętrza swojego auta. Obok tego mamy dostać prelekcję znanego krytyka filmowego i dyrektora artystycznego festiwalu Łukasza Adamskiego.

Kameralne Lato dzieciom

Organizatorzy nie zapominają też o najmłodszych kinomanach. Dla nich przygotowano spotkania filmowe, łączące przyjemność oglądania familijnych hitów z pożytecznymi radami na temat bezpieczeństwa. W ramach sekcji KAMERALNE LATO DZIECIOM zostanie zaprezentowany film „Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka”, który zdobył nagrodę publiczności 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty.

Z młodymi widzami po seansie porozmawiamy o tym, jak ważne jest wsparcie i współpraca w osiąganiu wspólnych celów, a także radzenie sobie z emocjami, szczególnie w kontekście pierwszych zauroczeń i skomplikowanych relacji w grupie.

.Fot. Przemysław Skrzydło

Kameralne Lato 2024 - finały

Festiwal zwieńczy gala finałowa programów edukacji filmowej, podczas której podsumowany zostanie tydzień intensywnych zajęć. Zaprezentowane zostaną efekty prac uczestników warsztatów młodzieżowych ABC PRACY Z KAMERĄ i TOGETHER – ToGetThere oraz szkoleń branżowych SCRIPTMARKET.PRO i INTERFILMLAB 8.0. Swoimi wrażeniami podzielą się także młodzi edukatorzy filmowi i animatorzy kultury, uczestniczący w projekcie XYZ W PRACY Z KAMERĄ.

Nagrody w konkursach filmowych zostaną przyznane podczas uroczystej ceremonii finałowej FREEDOM Film Festival, która odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w dniu 13 lipca 2024 roku o godzinie 20:30.

Szczegółowy program 17. Międzynarodowych Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO znajduje się na stronie festiwalu.