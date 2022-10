1899 - pełny zwiastun serialu twórców Dark. To może być najdziwniejsza produkcja roku

fot. Netflix

1899 to nowy serial dla wielbicieli tajemnic w klimacie sci-fi. Za sterami stoją Jantje Friese i Baran bo Odar, czyli duet odpowiedzialny za historię trzech sezonów Dark. Jest to ich pierwszy duży projekt po zakończeniu globalnego hitu. Pełny zwiastun zapowiada, że może to być najdziwniejsza produkcja 2022 roku w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

1899 - zwiastun

Zwiastun ma też polski akcent z uwagi na międzynarodowość wydarzeń. Ponadto jedną z ról gra Maciej Musial.

1899 - o czym serial?

Fabuła śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy mają te same marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu oraz nowe życie za granicą. Gdy ku zaskoczeniu wszystkich na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę, w której skupiają się tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.

1899

1899 - obsada

W obsadzie znajdują się Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard T0nnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.

1899 - premiera w Netflixie odbędzie się 17 listopada 2022 roku.