2. sezon Arcane znów w częściach. Kiedy się pojawią?

Animowany hit Netflixa powraca. Poznaliśmy datę premiery poszczególnych aktów 2. sezonu serialu Arcane: League of Legends. Podobnie do 1. odsłony tej produkcji, drugi sezon również jest podzielony na części, których premiera będzie co tydzień.

Akt 1 - 9 listopada 2024 roku;

Akt 2 - 16 listopada 2024 roku;

Akt 3 - 23 listopada 2024 roku.

Potwierdzono również, że trwają pracę nad serialem Afterglow. Nie ma jednak na razie szczegółów na jego temat.

Arcane: League of Legends - zdjęcia i plakaty

Arcane: League of Legends - o czym jest 2. sezon?

Drugi sezon Arcane został stworzony przez Christiana Linke i Alexa Yee. W obsadzie głosowej w głównych rolach powrócą Hailee Steinfeld jako Vi, Ella Purnell jako Jinx i Katie Leung jako Caitlyn Kiramman. W finałowej odsłonie atak Jinx doprowadza do eskalacji konfliktu dwóch zwaśnionych stron.

Pierwszy sezon był na ekranach w 2022 roku. Został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów. Zdobył nawet aż cztery nagrody Emmy, czyli najważniejsze wyróżnienia branży serialowej.