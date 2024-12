Marvel Rivals z darmową zawartością dla abonentów PS Plus

Marvel

Już jutro zadebiutuje Marvel Rivals, które daje graczom pełen dostęp do wszystkich 33 postaci już od pierwszych minut gry. Wśród bohaterów znajdziemy takie ikony jak Kapitan Ameryka, Wolverine, Hulk, Magneto, Psylocke czy Squirrel Girl. Dzięki tak bogatej obsadzie komiksowych bohaterów, każdy znajdzie postać odpowiadającą preferowanemu stylowi zabawy. Twórcy obiecują dynamiczną akcję, bogatą obsadę postaci i wyjątkowe doświadczenia graficzne, a także kilka ekskluzywnych bonusów dla użytkowników PS5 i subskrybentów PS Plus.

Z okazji premiery gracze PS5 otrzymają dostęp do cyfrowych dodatków: Peni Parker VEN#M Suit Pack i żetony do przepustki sezonowej dla abonentów PS Plus oraz skórkę Scarlet Spider (wersja Kaine Parker) dla całej społeczności PlayStation, niezależnie od subskrypcji.

Czy Marvel Rivals stanie się jednym z hitów końca 2024 roku, czy może podzieli los Concord? Przekonamy się niebawem.