Krytycy ocenili Oszukać przeznaczenie 6 - są pierwsze recenzje. Czy seria ma w sobie jeszcze życie?

Nowa część Oszukać przeznaczenie niebawem pojawi się w kinach na całym świecie, w tym w Polsce. W sieci z tej okazji pojawiły się pierwsze recenzje widowiska, przez które wielu z nas boi się absurdalnych sytuacji z życia codziennego. Czy mamy do czynienia z hitem, a pożegnalny film Tony'ego Todda to dobry hołd dla aktora?

W chwili pisania tego tekstu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się wynikiem 93% pozytywnych opinii od krytyków. Zostało to wyliczone na podstawie 55. recenzji. Tylko cztery z nich są "zgniłe".

Oto porównanie nowej części z poprzednimi filmami z serii:

Pokazuje to, że nowa odsłona to znacznie lepsza produkcja i najlepszy film w serii. Co krytykom dokładnie się spodobało?

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi - recenzje krytyków

Idąc na seans nowego Oszukać przeznaczenie nie można mieć złudzeń - to komediowy horror pełną gębą. Jest w nim pełno absurdu, kreatywnych i obrzydliwie wyglądających śmierci bohaterów, a także zdegenerowanego humoru, który do jednych trafi, a do drugich nie. Film jest ochrzczony mianem najlepszego z serii zaraz po oryginale. Zdaniem niektórych to nawet lepsza produkcja, która ma więcej do zaoferowania.

To, co Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi robi najlepiej, to rewitalizuje skostniałą markę i jest w stanie wymyślić nowe kreatywne sposoby na mordowanie kolejnych postaci w najbardziej spektakularny i możliwie absurdalny sposób. Czyni to z humorem, odwagą i bezkompromisowością. Scenariusz dobrze usprawiedliwia wydarzenia dziejące się na ekranie, choć do niektórych postaci trudno jest się przywiązać, ale można je z łatwością polubić.

Nowa część to przede wszystkim fantastyczna rozrywka dla fanów horrorów komediowych. Jeśli lubicie ten gatunek, to nowa produkcja dostarczy Wam wszystkiego, czego mogliście zapragnąć przed seansem. Przy okazji jest to udany hołd dla Tony'ego Todda. Uwaga dla osób wrażliwych - to prawdopodobnie najkrwawsza do tej pory odsłona. Lepiej niczego nie jeść przed seansem!

