2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?
Jaz Sinclair opowiedziała o ważnej roli Marie w historii Pokolenia V. Z kolei Hamish Linklater zdradził kilka szczegółów o swojej postaci. Do tego twórca The Boys skomentował swoje podejście do spin-offu.
W połowie września z nowymi odcinkami powróci Pokolenie V, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z 4. sezonu The Boys. Główni bohaterowie powrócą na Uniwersytet Godolkina, gdzie dowiedzą się o tajnym programie z lat 60., a także spróbują znaleźć sposób na pokonanie Homelandera.
Ważna rola Marie w Pokoleniu V
Przypomnijmy, że w końcówce 1. sezonu Marie Moreau, która potrafi kontrolować krew i wykorzystywać ją jako broń, przeżyła atak laserem z oczu Homelandera. Jaz Sinclair w rozmowie z Entertainment Weekly przyznała, że miała nadzieję, że w 2. serii scenarzyści odniosą się do tego wydarzenia i tak się właśnie stało. Dodała, że to trochę jak sytuacja z Harrym Potterem i Voldemortem i klątwą, gdzie zastanawiamy się, jak on przeżył. Następnie powiedziała, że liczyła na to, że jej wątek potoczy się tak, aby jej celem było zabicie Homelandera. Zawsze podobał jej się pomysł, aby się go pozbyć.
Eric Kripke, showrunner i twórca serialu The Boys, odniósł się do postaci Marie.
Twórca o nawiązywaniu do Ameryki Donalda Trumpa
Kripke przyznał, że Pokolenie V "przejmie pałeczkę", aby pokazać wydarzenia pomiędzy czwartym a piątym sezonem The Boys, zachowując jednocześnie swoją tożsamość jako samodzielny serial.
Twórca nie chciał zdradzić, dlaczego grupka głównych bohaterów, która była przetrzymywana w Elmirze, będącym tak naprawdę "superwięzieniem", zostaje przewieziona z powrotem na Uniwersytet kontrolowany przez Homelandera na początek nowego semestru. Dodał, że jest w pełni świadomy podobieństw do Ameryki Donalda Trumpa, ponieważ administracja prezydenta robi wszystko, co w jej mocy, aby kontrolować program nauczania i przyjęć do najlepszych szkół.
Aktor o postaci Ciphera
Cipher to nowa postać grana przez Hamisha Linklatera. Pracował w Elmirze, a teraz został nowym dziekanem. Jest idealnym człowiekiem do kierowania Godolkinem pod rządami Homelandera. Odtwórca roli powiedział, że Homelander nie powierzyłby komuś kierownictwa najbardziej prestiżowej "Ivy League" swoich uczelni, jeśli ta osoba wychylałaby się lub nie realizowała jego programu. Swoją postać określił jako moralnie wątpliwą.
Jego przydomek Cipher (pol. szyfr, pionek) nie jest przypadkowy, ale Linklater nie zdradził, jakie posiada supermoce. Skwitował tylko, że "bardzo rozważnie używa sztućców", nawiązując do sceny ze zwiastuna, w której dźga się nożem.
Twórca o 2. sezonie Pokolenia V
W 2. sezonie w retrospekcjach w roli założyciela szkoły - Thomasa Godolkina - występuje Ethan Slater. Kripke zażartował:
Sinclair o 2. sezonie powiedziała, że kiedy myślisz, że wiesz, dokąd ta historia zmierza, mylisz się i wtedy wszystko się zmienia. Zapowiedziała też kilka zwrotów akcji. Dodała, że chciałaby zobaczyć, jak czarnoskóra kobieta spuszcza seksistowskiemu, patriarchalnemu i złemu Homelanderowi łomot.
Kripke na koniec przyznał, że jest bardzo wrażliwy na fakt, że Pokolenie V powinno skupiać się przede wszystkim na postaciach z Pokolenia V, a The Boys powinno skupiać się na bohaterach z The Boys.
Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu
Pokolenie V - fabuła 2. sezonu
Ameryka przystosowuje się do żelaznej ręki Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan ogłasza przedmiot, który ma uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek. Cate i Sam to bohaterowie, a Marie, Jordan i Emma wracają na studia po miesiącach traumy. Wojna między ludźmi i Supkami wisi na włosku, grupa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60., w który uwikłana jest Marie.
Pokolenie V - premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 17 września na Prime Video. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.
