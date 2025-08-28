2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?

fot. Prime Video // Entertainment Weekly

W połowie września z nowymi odcinkami powróci Pokolenie V, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z 4. sezonu The Boys. Główni bohaterowie powrócą na Uniwersytet Godolkina, gdzie dowiedzą się o tajnym programie z lat 60., a także spróbują znaleźć sposób na pokonanie Homelandera.

Ważna rola Marie w Pokoleniu V

Przypomnijmy, że w końcówce 1. sezonu Marie Moreau, która potrafi kontrolować krew i wykorzystywać ją jako broń, przeżyła atak laserem z oczu Homelandera. Jaz Sinclair w rozmowie z Entertainment Weekly przyznała, że miała nadzieję, że w 2. serii scenarzyści odniosą się do tego wydarzenia i tak się właśnie stało. Dodała, że to trochę jak sytuacja z Harrym Potterem i Voldemortem i klątwą, gdzie zastanawiamy się, jak on przeżył. Następnie powiedziała, że liczyła na to, że jej wątek potoczy się tak, aby jej celem było zabicie Homelandera. Zawsze podobał jej się pomysł, aby się go pozbyć.

Marie jest outsiderką. Rozszerzenie moich mocy w drugim sezonie [Pokolenia V] jest naprawdę ekscytujące. Więc waga tego i implikacje, co to może oznaczać dla Marie, były dla mnie w tym sezonie sporą frajdą.

Eric Kripke, showrunner i twórca serialu The Boys, odniósł się do postaci Marie.

Skoro potrafi kontrolować krew każdego, to czego nie potrafi? Jak to możliwe, że nie jest najpotężniejszą superbohaterką na świecie? To, że ma potencjał, by nią być, nie oznacza, że ​​nią jest. To wydawało się bardzo naturalnym problemem okresu dojrzewania – nakłada się na ciebie oczekiwania, że ​​będziesz kimś naprawdę wielkim, ale nie jesteś jeszcze gotowy, by tak się stało.

fot. Prime Video

Twórca o nawiązywaniu do Ameryki Donalda Trumpa

Kripke przyznał, że Pokolenie V "przejmie pałeczkę", aby pokazać wydarzenia pomiędzy czwartym a piątym sezonem The Boys, zachowując jednocześnie swoją tożsamość jako samodzielny serial.

W Pokoleniu V jest wiele elementów, które naprawdę pomagają w przygotowaniu punktu kulminacyjnego tej ostatecznej konfrontacji w The Boys.

Twórca nie chciał zdradzić, dlaczego grupka głównych bohaterów, która była przetrzymywana w Elmirze, będącym tak naprawdę "superwięzieniem", zostaje przewieziona z powrotem na Uniwersytet kontrolowany przez Homelandera na początek nowego semestru. Dodał, że jest w pełni świadomy podobieństw do Ameryki Donalda Trumpa, ponieważ administracja prezydenta robi wszystko, co w jej mocy, aby kontrolować program nauczania i przyjęć do najlepszych szkół.

Nastroje, które chcieliśmy, żeby publiczność wyniosła, były takie: "Uff! Naprawdę uniknęliśmy pocisku", ale zamiast tego trafił nas w twarz.

Aktor o postaci Ciphera

Cipher to nowa postać grana przez Hamisha Linklatera. Pracował w Elmirze, a teraz został nowym dziekanem. Jest idealnym człowiekiem do kierowania Godolkinem pod rządami Homelandera. Odtwórca roli powiedział, że Homelander nie powierzyłby komuś kierownictwa najbardziej prestiżowej "Ivy League" swoich uczelni, jeśli ta osoba wychylałaby się lub nie realizowała jego programu. Swoją postać określił jako moralnie wątpliwą.

Cipher to elitarny, pełen niuansów lawirant ludzkiej psychiki. Próbuje zmusić wszystkich do polepszenia się. To zadanie dziekana – i robi to za wszelką cenę.

Jego przydomek Cipher (pol. szyfr, pionek) nie jest przypadkowy, ale Linklater nie zdradził, jakie posiada supermoce. Skwitował tylko, że "bardzo rozważnie używa sztućców", nawiązując do sceny ze zwiastuna, w której dźga się nożem.

fot. Prime Video

Twórca o 2. sezonie Pokolenia V

W 2. sezonie w retrospekcjach w roli założyciela szkoły - Thomasa Godolkina - występuje Ethan Slater. Kripke zażartował:

Nie będzie spoilerem, jeśli powiem, że powodem, dla którego założył Godolkin, była realizacja Projektu Odessa. To historia powstania całej szkoły.

Sinclair o 2. sezonie powiedziała, że kiedy myślisz, że wiesz, dokąd ta historia zmierza, mylisz się i wtedy wszystko się zmienia. Zapowiedziała też kilka zwrotów akcji. Dodała, że chciałaby zobaczyć, jak czarnoskóra kobieta spuszcza seksistowskiemu, patriarchalnemu i złemu Homelanderowi łomot.

Kripke na koniec przyznał, że jest bardzo wrażliwy na fakt, że Pokolenie V powinno skupiać się przede wszystkim na postaciach z Pokolenia V, a The Boys powinno skupiać się na bohaterach z The Boys.

Chociaż mogą być crossovery, asysty i pomoce, to trochę naciągane i nie jest to dobry pomysł, gdy zobowiązałeś się do oglądania, powiedzmy, Boby Fetta, a potem przez dwa odcinki Boby Fetta jest tylko Mandalorianin. Nie chcę tego robić. W każdym odcinku mamy historie do opowiedzenia.

Zobaczcie ekskluzywne zdjęcia, którymi podzielił się serwis Entertainment Weekly. Znajdują się na początku galerii.

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - fabuła 2. sezonu

Ameryka przystosowuje się do żelaznej ręki Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan ogłasza przedmiot, który ma uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek. Cate i Sam to bohaterowie, a Marie, Jordan i Emma wracają na studia po miesiącach traumy. Wojna między ludźmi i Supkami wisi na włosku, grupa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60., w który uwikłana jest Marie.

Pokolenie V - premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 17 września na Prime Video. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.