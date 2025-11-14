fot. AKPA/Polsat

14 września 2025 roku w Polsacie można oglądać 17. edycję programu Taniec z Gwiazdami. Przypomnijmy, że program zadebiutował w polskiej telewizji w 2005 roku. W tej odsłonie obchodzony jest jubileusz 20-lecia. W poprzedniej odsłonie tanecznego show Kryształową Kulę wywalczyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. To, kto tym razem zasłużył na wygraną, stanie się jasne podczas wielkiego finału programu w niedzielę 16 listopada. Decydujący odcinek dostarczy widzom wielkich emocji nie tylko za sprawą występów finalistów. Na parkiecie zaprezentują się również pary, które odpadły podczas całej edycji. Zatańczą walca do piosenki pod tytułem You Are the Reason. którą zaśpiewa jeden z gości specjalnych odcinka finałowego - Calum Scott. Na parkiecie zobaczymy także pokaz taneczny w wykonaniu Justyny Steczkowskiej i Stefano Terrazzino.

Taniec z Gwiazdami: uczestnicy - kto tańczy w 17. edycji programu?

W 17 edycji Tańca z Gwiazdami po raz kolejny nie zabrakło zarówno artystów, jak i osób znanych z mediów oraz ze świata sportu. Pełną listę uczestników 17. edycji znajdziecie poniżej:

Ewa Minge (projektantka mody)

Maja Bohosiewicz (aktorka)

Tomasz Karolak (aktor)

Katarzyna Zillmann (wioślarka)

Wiktoria Gorodecka (aktorka)

Barbara Bursztynowicz (aktorka)

Maurycy Popiel (aktor)

Lanberry (wokalistka)

Aleksander Sikora (prezenter)

Marcin Rogcewicz (aktor)

Mukołaj "Bagi" Bagiński (influencer)

W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia uczestników 17. edycji Tańca z Gwiazdami oraz informacje na ich temat.

Ewa Minge (projektantka mody): Swoją przygodę z modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym rozpoczęła w latach 90. Swoje autorskie kolekcje ubrań prezentowała na najważniejszych pokazach na całym świecie. W jej kreacjach prezentowały się publicznie takie osobowości jak Kelly Rowland, Cheryl Cole, Paris Hilton, La Toya Jackson, Ivana Trump czy Adriana Karembeu. Widzowie znają ją między innymi z roli jurorki w programie Polsatu „Supermodelka Plus Size" i „Make me over. Wielka zmiana" w Polsat Cafe.

Taniec z Gwiazdami 17: pary - kto z kim tańczy?

Na tanecznym parkiecie w 17. edycji Tańca z Gwiazdami można było oglądać następujące pary:

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Lanberry i Piotr Musiałkowski

Aleksander Sikora i Daria Syta

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Taniec z Gwiazdami: wyniki - kto już odpadł?

W każdym z odcinków Tańca z Gwiazdami zwykle odpada jedna para. Czasem zdarza się jednak tak, że z programem żegnają się dwie pary lub nie odpada żaden z uczestników. Oto kto dotychczas pożegnał się z programem w poszczególnych odcinkach:

W 1. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem nie pożegnała się żadna z par.

W 2. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 6 , czyli Ewa Minge i Michał Bartkiewicz.

W 3. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem nie pożegnała się żadna z par.

W 4. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 2, czyli Lanberry i Piotr Musiałkowski.

W 5. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem nie pożegnała się żadna z par.

W 6. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 5, czyli Aleksander Sikora i Daria Syta.

W 7. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 7, czyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

W 8. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 8, czyli Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin.

W 9. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem pożegnała się para numer 11, czyli Tomasz Karolak i Izabela Skierska oraz para numer 10, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Taniec z Gwiazdami 17: jak wyglądał finał?

Finałowe pary zaprezentują po trzy tańce - jeden, który sami wybrali, drugi, który wybrali dla nich jurorzy, oraz freestyle. O Kryształową Kulę walczą:

para numer 1, czyli Maurycy Popiel i Sara Janicka

para numer 4, czyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

para numer 9, czyli Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska

Taniec z Gwiazdami 17: kto wygrał? Oto zwycięzcy

W tym miejscu 16 listopada 2025 roku na bieżąco będą pojawiać się informacje, kto zdobył 3., 2, i 1. miejsce podczas finału 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami. Artykuł jest aktualizowany.