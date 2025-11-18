Harry Potter jeszcze nigdy tak nie wyglądał. To zasługa wyjątkowej sali kinowej

fot. Warner Bros. Pictures

W Stanach Zjednoczonych furorę robią pokazy filmów organizowane przez firmę Cosm. W USA funkcjonują obecnie dwie sale "kinowe" należące do Cosm - w Los Angeles i Dallas. W przyszłości mają się też pojawić w Atlancie, Detroit oraz Cleveland. Na czym polega to doświadczenie? Ekran jest 26.5 metrowy w przekroju i otacza oglądającego prawie ze wszystkich stron. Z kolei jakość odtwarzanych produkcji jest większa od 12K. Do tej pory doświadczyć było można na takim ekranie m.in. filmu Matrix czy Willy Wonka i fabryka czekolady. Na celowniku firmy jest jednak seans kultowego filmu fantasy na podstawie bestsellerowej serii książek.

Chodzi o Harry'ego Pottera, a konkretnie 1. część wyreżyserowaną przez Chrisa Columbusa. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się premiera. Na początku 2026 roku rozpocznie się sprzedaż biletów. Warto też nadmienić, że w przyszłym roku będzie 25. rocznica premiery filmu, a zatem można się spodziewać, że w podobnym okresie pojawi się opcja takiego seansu. Warner Bros. organizuje osobne ponowne seanse tej produkcji po latach w ramach uczczenia jej rocznicy.

Jeff Goldstein z ramienia Warner Bros. stwierdził, iż współpraca z Cosm pozwoli "zredefiniować pojęcie kinowego doświadczenia". Tak prezentuje się sala widowiskowa Cosm: