Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

Josh Wells wiele lat temu był showrunnerem serialu Prezydencki poker, który jest wzorem do naśladowania w gatunku politycznych thrillerów. Teraz robi nowy projekt dla Netflixa, który również utrzymany został w tym gatunku.
Adam Siennica
Netflix Logo fot. Netflix
John Wells razem z Phoebe Fisher (serial Okrutne intencje) szykują polityczny thriller The Aisle dla Netflixa. Decyzja platformy nie zaskakuje, bo po sukcesie Dyplomatki niewątpliwie mają apetyt na stworzenie czegoś nowego w gatunku. A John Wells jako współshowrunner Prezydenckiego pokera z Aaronem Sorkinem ma w tym wielkie doświadczenie. Fisher ma napisać scenariusz, a Wells będzie producentem wykonawczym.

The Aisle -  o czym jest serial?

Historia skupia się na młodej i ambitnej ekipie nowo wybranego senatora, która chcą udowodnić, że odwaga i oddanie sprawie wciąż mają miejsce w amerykańskiej demokracji. Jednocześnie muszą się zmagać z problemami życia prywatnego w mieście, w którym władza uwodzi, a każde zwycięstwo ma swoją cenę.

Fabuła rozgrywa się w Waszyngtonie. Wells pracował przy Prezydenckim pokerze przez siedem sezonów w latach 1999-2006. Jako producent pracuje również przy serialu The Pitt, który jest jednym z większych hitów w ostatnich latach.

Na razie nie ujawniono, kiedy możemy poznać kolejne szczegóły i obsadę projektu.

