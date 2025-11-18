Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Odyseja - ulepszone kamery IMAX zapewnią lepszy dźwięk. Christopher Nolan: "To game changer"

Odyseja była kręcona nowymi kamerami IMAX, które mają zapewnić nie tylko wysoką jakość obrazu ale również dźwięku. Co ulepszono w sprzęcie?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  blimp 
ulepszenie kamera IMAX imax Odyseja dźwięk
The Odyssey fot. materiały prasowe
Reklama

Od wielu lat widzowie narzekają, że większość filmów Christophera Nolana jest kiepsko nagłośniona. Również krytyka spadła pod tym względem na Oppenheimera, gdzie często dialogi były słabo słyszalne. W końcu może się to zmienić za sprawą Odysei, w której wykorzystano ulepszą technologię.

Czytaj więcej: Odyseja zmieni zasady epickiego rozmachu. Nolan poszedł na całość!

Nowa jakość dźwięku w filmie Odyseja

Odyseja to pierwszy film fabularny, który został w całości nakręcony kamerami IMAX. Do tej pory Christopher Nolan wykorzystywał je głównie w scenach akcji, ponieważ kamery były zbyt głośne, aby uchwycić dialogi z bliskiej odległości. W efekcie trzeba było wykorzystywać ADR, czyli ponowne nagrywanie dialogów w postprodukcji, czego aktorzy nie chcieli robić. Teraz ten problem w końcu zniknął, ponieważ opracowano nową obudowę kamery IMAX, którą nazwano "blimp". Ta redukuje hałas generowany przez te kamery. W wywiadzie dla magazynu Empire reżyser nazwał rezultaty "elektryzującymi", dodając, że nigdy wcześniej nie udałoby się im uzyskać takich ujęć.

 System blimp to game changer. Można filmować z odległości stopy [ok. 30 cm] od twarzy [aktora], gdy szepcze i uzyskać użyteczny dźwięk. To pozwala na intymne momenty występu w najpiękniejszym formacie świata. 

Nowa technologia IMAX zastosowana w Odysei sprawia, że kamery są cichsze o 30%, co poprawiło klarowność nagrywanych dialogów i ogólną jakość dźwięku. Z kolei nowa obudowa z włókna węglowego ułatwia obsługę, a także ulepszono ją o wizjer LCD.

Nad Odyseją pracował operator Hoyte van Hoytema, który nakręcił wcześniej inne filmy Nolana, jak Dunkierka, Interstellar, TENETOppenheimera, za którego dostał Oscara. Przy tej ostatniej produkcji musieli poprosić firmę Kodak o specjalną taśmę filmową, aby móc nakręcić czarno-biały film dla formatu 65mm. Musieli też przebudować kamery w tym celu. Reżyser wyjawił niedawno, że w Odysei wykorzystali ponad dwa miliony stóp taśmy filmowej podczas 91-dniowego planu zdjęciowego. Jedna stopa filmu w formacie IMAX kosztuje 1,5 dolara, więc można łatwo policzyć, że na samą taśmę wydano około 3 mln dolarów. 

Odyseja - zdjęcia

Odyseja - Tom Holland jako syn Odyseusza, Telemach

arrow-left
Odyseja - Tom Holland jako syn Odyseusza, Telemach
fot. Empire
arrow-right

Źródło: worldofreel.com // Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  blimp 
ulepszenie kamera IMAX imax Odyseja dźwięk
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

2 Jedyna - Karolina Wydra w serialu
-

O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

3 3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln
-

K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

4 44. Wonder Woman – 183 cm (DC)
-
Plotka

Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

5 Frankenstein
-

Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

6 Szogun - odcinek 10
-

Szogun - Hiroyuki Sanada zapowiada więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów w 2. sezonie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV