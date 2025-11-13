placeholder
Reklama
placeholder

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

W 11. odcinku 31. sezonu programu Kuchenne rewolucje Magda Gessler odwiedziła restaurację w Wiśle. Czy przeprowadziła w nim udaną rewolucję?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Reklama

We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków Magda Gessler - od lat niezmiennie uważana za najpopularniejszą restauratorkę w naszym kraju - odwiedza właścicieli lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 11. odcinku 31. sezonu programu Magda Gessler wybrała się w podróż, która z pewnością na długo zapadła jej w pamięć. Restauratorka ponownie odwiedziła bowiem restaurację mieszczącą się w Domu Zdrojowym w Wiśle, której już kiedyś pomogła. 

Kuchenne rewolucje 31: Wisła

W 11. odcinku 31. sezonu prowadząca Kuchenne rewolucje zdecydowała się wejść dwa razy do tej samej wody, a właściwie spotkać właściciela, który jedną rewolucję już z ogromnym sukcesem zakończył, ale… potem stracił. Na miejscu Magda Gessler nie tylko przekonała się, że poprzednie doświadczenie poszło na marne, ale też musiała zmierzyć się z konfliktem, który wybuchł między właścicielem lokalu a jego partnerką, Ewą. Z ich rozmowy wyszło na jaw, że Ewa przez długi czas pomagała partnerowi w prowadzeniu restauracji. Kiedy jednak zapytała o pieniądze, usłyszała od niego:

Przecież nie mamy żadnej umowy.

Zobacz także:

Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Jelenia Góra - Quattro por Quattro. Dalsze losy, adres, menu

Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Tomaszów Mazowiecki - bistro Miodowy Bzik. Dalsze losy, adres, menu

O tym, jak dalej potoczyły się losy właściciela i jego partnerki, możecie przekonać się, oglądając odcinek Kuchennych rewolucji 13 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek z Wisły jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max. 

Wisła mon amour - dalsze losy

W trakcie rewolucji Magdy Gessler restauracja mieszcząca się w Domu Zdrojowym w Wiśle otrzymała nazwę Wisła mon amour. Wszystko wskazuje na to, że właściciele pokonali kryzys, a ich lokal w końcu stanął na nogi. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. 

Wisła mon amour - menu

Restauracja Wisła mon amour to miejsce, gdzie smak i miłość splatają się w doskonałej harmonii. W karcie dań można znaleźć propozycje, które wprowadzą was w klimat danej pory roku. W ostatnim czasie na miejscu można było zjeść krem z dyni, rosół z gęsi czy rogale z białym makiem. 

Wisła mon amour - adres

Restauracja Wisła mon amour znajduje się pod adresem Plac Bogumiła Hoffa 3A w Wiśle. W poniedziałki i wtorki lokal jest aktualnie czynny od 12:00 do 20:00, w czwartki od 12:00 do 19:00, w piątki od 12:00 do 21:00, w soboty od godziny 10:00 do 21:30, a w niedziele od 10:00 do 19:00. W środy restauracja jest zamknięta. Jeśli godziny otwarcia się zmienią, właściciele powinni poinformować za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

2 2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
-

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

3 Bez twarzy
-

John Woo i Nicolas Cage wracają w duecie. Połączą siły przy mafijnej biografii.

4 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

5 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

6 Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta
-

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV