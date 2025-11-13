fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków Magda Gessler - od lat niezmiennie uważana za najpopularniejszą restauratorkę w naszym kraju - odwiedza właścicieli lokali gastronomicznych zmagających się z kryzysem. W 11. odcinku 31. sezonu programu Magda Gessler wybrała się w podróż, która z pewnością na długo zapadła jej w pamięć. Restauratorka ponownie odwiedziła bowiem restaurację mieszczącą się w Domu Zdrojowym w Wiśle, której już kiedyś pomogła.

Kuchenne rewolucje 31: Wisła

W 11. odcinku 31. sezonu prowadząca Kuchenne rewolucje zdecydowała się wejść dwa razy do tej samej wody, a właściwie spotkać właściciela, który jedną rewolucję już z ogromnym sukcesem zakończył, ale… potem stracił. Na miejscu Magda Gessler nie tylko przekonała się, że poprzednie doświadczenie poszło na marne, ale też musiała zmierzyć się z konfliktem, który wybuchł między właścicielem lokalu a jego partnerką, Ewą. Z ich rozmowy wyszło na jaw, że Ewa przez długi czas pomagała partnerowi w prowadzeniu restauracji. Kiedy jednak zapytała o pieniądze, usłyszała od niego:

Przecież nie mamy żadnej umowy.

O tym, jak dalej potoczyły się losy właściciela i jego partnerki, możecie przekonać się, oglądając odcinek Kuchennych rewolucji 13 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek z Wisły jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Wisła mon amour - dalsze losy

W trakcie rewolucji Magdy Gessler restauracja mieszcząca się w Domu Zdrojowym w Wiśle otrzymała nazwę Wisła mon amour. Wszystko wskazuje na to, że właściciele pokonali kryzys, a ich lokal w końcu stanął na nogi. Jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych.

Wisła mon amour - menu

Restauracja Wisła mon amour to miejsce, gdzie smak i miłość splatają się w doskonałej harmonii. W karcie dań można znaleźć propozycje, które wprowadzą was w klimat danej pory roku. W ostatnim czasie na miejscu można było zjeść krem z dyni, rosół z gęsi czy rogale z białym makiem.

Wisła mon amour - adres

Restauracja Wisła mon amour znajduje się pod adresem Plac Bogumiła Hoffa 3A w Wiśle. W poniedziałki i wtorki lokal jest aktualnie czynny od 12:00 do 20:00, w czwartki od 12:00 do 19:00, w piątki od 12:00 do 21:00, w soboty od godziny 10:00 do 21:30, a w niedziele od 10:00 do 19:00. W środy restauracja jest zamknięta. Jeśli godziny otwarcia się zmienią, właściciele powinni poinformować za pośrednictwem mediów społecznościowych.