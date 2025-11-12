placeholder
Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

Pod koniec listopada 2025 roku na Netflixa trafią pierwsze odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Z tej okazji pojawiło się wiele nowych gadżetów inspirowanych bohaterami. Wśród nich znalazły się figurki dołączane do Happy Meala. Jak się prezentują i czy będą dostępne w Polsce?
Klaudia Woźniak
Grafika z 5. sezonu Stranger Things fot. Netflix / Pixabay
Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek, w którym widzowie w końcu przekonają się, jak zakończą się losy przyjaciół z miasteczka Hawkins, będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Z okazji zbliżającej się premiery finałowej serii fani Stranger Things doczekali się licznych gadżetów, dzięki którym mogą ''przenieść się'' na Drugą Stronę. Okazuje się, że do decydującej walki dobra ze złem postanowił dołączyć McDonald's

Tak wygląda Happy Meal ze Stranger Things 

Figurki ze Stranger Things są już dostępne w restauracjach McDonald's w Hiszpanii. Niestety jak na razie nic nie wskazuje na to, jakoby miały pojawić się również w Polsce. Do każdego Happy Meala w Hiszpanii dołączana jest jedna plastikowa figurka inspirowana postaciami takimi jak Will, Jedenastka, Dustin czy Demogorgon. Do zabawki można dobrać frytki, burgera oraz wybrany napój. Zapowiedź Happy Meala ze Stranger Things pojawiła się już na profilu na Instagramie McDonald's Espana. 

O tym, jak prezentuje się Happy Meal z figurkami ze Stranger Things dostępny w restauracjach w Hiszpanii, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: Instagram: @mcdonalds_es

