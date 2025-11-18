Większa rola Demi Moore w 2. sezonie Landman: Negocjator. "Ledwo musnęliśmy powierzchnię"

fot. Paramount+

Reklama

Landman: Negocjator od Taylora Sheridana to jeden z najpopularniejszych seriali platformy Paramount+. W nim robotnicy i milionerzy pragną zbić fortunę na wydobyciu ropy w wyrosłych na gospodarczym boomie teksańskich miasteczkach. W głównych rolach występują Billy Bob Thornton, Ali Larter, Michelle Randolph i Jacob Lofland.

Czytaj więcej: Billy Bob Thornton powraca w 2. sezonie Landmana. Zobaczcie nowy zwiastun

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter współtwórca serialu Landman: Negocjator, Christian Wallace, przyznał, że nie dali się sparaliżować presji, jaka nad nimi ciążyła w związku z tym, że serial stał się wielkim hitem platformy.

Nie sądzę, żeby presja przebicia pierwszego sezonu była odczuwalna. Raczej było to coś w stylu: "Po prostu dalej opowiadajmy dobrą historię". Poznaliśmy te postacie w pierwszym sezonie, a teraz możemy spędzić z nimi więcej czasu w drugim. Możemy podnieść poprzeczkę. To taka frajda być w ich towarzystwie. Mam wrażenie, że ledwo musnęliśmy powierzchnię. Ten świat jest tak bogaty - Zachodni Teksas, ropa i gaz, Fort Worth, klasowość tego wszystkiego. To tak żyzny grunt dla opowiadania historii.

Twórca stwierdził, że w 2. sezonie wciąż odnosi wrażenie, że tylko musnęli powierzchnię. Z kolei obsada dodała postaciom wiele głębi - dzięki temu, że znają je teraz tak dobrze, łatwiej im opowiedzieć ciekawą historię.

fot. Paramount+

Twórca o postaci Demi Moore w 2. sezonie

Billy Bob Thornton podpisał kontrakt na cztery-pięć lat na występowanie w Landmanie. Jednak twórca powiedział, że serial będzie trwać tak długo, jak zechce Taylor Sheridan, współtwórca i showrunner produkcji. Wallace nie sądzi, że przejście Sheridana do NBC Universal będzie mieć jakikolwiek wpływ na przyszłość Landmana. Oni będą kontynuować pracę - podkreślił, że ufa twórcy, który dba o swoje historie i postacie. Poza tym przyznał, że nigdy nie spotkał bardziej zapracowanej osoby - potrafi znajdować się na planie Lioness, aby potem iść na galę, gdzie Sam Elliott odbiera nagrodę w Teksasie.

W 2. sezonie większą rolę odegra Demi Moore. Wciela się w Cami Miller, której mąż Monty, potentat naftowy, zginął w pierwszej serii. Wallace wyjaśnił, jak kobieta poradzi sobie w tej sytuacji.

W pierwszym odcinku, na początku myślisz sobie: "Jak ona sobie z tym poradzi?". Potem wygłasza przemówienie [na lunchu biznesowym swojej firmy naftowej MTex] i myślisz sobie: "No dobrze, ma w sobie prawdziwy ogień". Ale będzie trudno. Teraz pływa z rekinami - są okrutne i będą atakować. Bo Monty nie był najmilszym facetem.

Dodał, że Cami jest związana z tym biznesem od lat, lecz to nie ona musiała podejmować decyzje. Teraz będzie próbowała pokazać swój autorytet, a jednocześnie zaufać Tommy’emu, że pomoże jej się z tym uporać. Według twórcy ma to być jeden z najciekawszych elementów jej wewnętrznego konfliktu. Będzie próbowała określić, kiedy zaufać komuś, kto ma większą wiedzę (Tommy), a kiedy zaufać własnej intuicji.

fot. Paramount+

Postacie grane przez Ali Larter i Michelle Randolph, czyli odpowiednio Angela i Ainsley, wzbudzały sporo kontrowersji w 1. sezonie ze względu na ich sposób bycia. Twórca uważa, że ludziom zajęło trochę czasu zanim zrozumieli, że ta lekkość, jaką wprowadzają te postacie, w połączeniu z powagą niektórych dramatów, jest czymś wyjątkowym w tym serialu. Widzowie zaczęli dostrzegać, jak dynamiczne są te bohaterki. Wallace powiedział, że w 2. serii jeszcze bardziej zagłębią się w te rzeczy, które zadziałały wcześniej, dzięki czemu będzie jeszcze zabawniej pod pewnymi względami. Z kolei aktorki wczuły się w swoje role, a w nowym sezonie mają wiele świetnych scen, których oglądanie to czysta przyjemność.

Sam Elliott i Billy Bob Thornton wzruszyli twórców

Do obsady 2. sezonu dołączył Sam Elliott. Sheridan żywi ogromny szacunek dla tego aktora, który zagrał wcześniej w 1883, a w Landmanie wciela się w ojca Tommy’ego. Twórca wyjawił, jak przebiegała współpraca między Thorntonem a Elliottem.

Za każdym razem, gdy aktorzy pokroju Billy'ego i Sama grają ze sobą - nie chcę tu prawić banałów - ale wtedy dzieje się magia. W tym sezonie są sceny między nimi, przy których wszyscy staliśmy przed monitorami i płakaliśmy ze wzruszenia, pytając: "Widzicie to?". Nawet po czwartym czy piątym ujęciu. Jestem zaszczycony, że Sam jest częścią tego serialu.

Wallace przyznał, że jeszcze nie dostali oficjalnie zielonego światła na produkcję 3. sezonu Landmana, ale chcą podtrzymać rytm, aby nowe serie wychodziły co roku. Nie chcą, aby ludzie czekali zbyt długo. Są gotowi, aby wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe.

fot. Paramount+

Landman: Negocjator - premiera 2. sezonu 21 listopada na SkyShowtime.

Landman: Negocjator - zdjęcia