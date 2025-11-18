O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

Jorge Alvarino/Apple TV+

Fani gatunku science fiction z całą pewnością mają wrażenie, że odkryli ostatnio perełkę. Chodzi tu oczywiście o nowy serial Jedyna (Pluribus), za który odpowiada twórca Breaking Bad, Vince Gilligan. Po emisji zaledwie 3 odcinków w sieci można spotkać sporo głosów mówiących, że produkcja Apple TV+ to "arcydzieło" z krwi i kości, które wytycza zupełnie zaskakujący szlak w obrębie konwencji sci-fi. Teraz na miłośników serii czeka nie lada gratka.

Na platformie Apple Book ukazał się bowiem udostępniony za darmo, liczący sobie 11 stron fragment książki "Bloodsong of Wycaro", fikcyjnej powieści, o której jest mowa w pierwszym odcinku Jedynej. Przypomnijmy, że jej autorką jest główna bohaterka serialu, Carol Sturka, która wprost przyznaje, iż nie znosi stworzonego przez samą siebie dzieła - w przeciwieństwie do zakochanych w jej twórczości fanów. Z rzeczonego fragmentu dowiadujemy się, że protagonista książkowej serii, Raban, faktycznie przeżył wydarzenia z poprzedniego tomu cyklu, "Stormshadow". Oto oficjalny opis "Bloodsong of Wycaro":

Wypłyń w rejs wraz z Lucasią, kapitan przemierzającego wydmy statku Mercator, w trakcie jej podróży przez amarantowe piaski Wycaro, która ma na celu znalezienie lekarstwa na podstępną, dziesiątkującą załogę statku chorobę. Podczas gdy Lucasia stawia czoła zdradliwej burzy, prześladują ją wspomnienia Rabana - łotra, który skradł jej serce, zanim zeszła na pokład. Targana namiętnościami, którą chcą wyjść na zewnątrz, wkrótce przekona się, że jedyną gorszą rzeczą od przepełnionej mrokiem samotności… jest odkrycie, że wcale nie jesteś tam sam.

Przypomnijmy, że Apple w podobny sposób już wcześniej potraktowało inny ze swoich hitów science fiction, Rozdzielenie, udostępniając na książkowej platformie napisany przez serialowego Rickena Hale'a poradnik pod tytułem "The You You Are". Na taki sam zabieg zdecydował się również Marvel, dzieląc się z internautami książką "Look Out for the Little Guy", będącą po prostu spisanymi wspomnieniami Ant-Mana, o których była mowa w Kwantomanii.

Czwarty odcinek serialu Jedyna zadebiutuje na Apple TV+ w najbliższy piątek.