Absentia miała swoją premierę we wrześniu 2017 roku na Amazon Prime Video w USA i na AXN poza Stanami. Polscy widzowie mogli śledzić serial właśnie na antenie AXN i w serwisach VOD już od września 2017 roku.

Wcześniejsza popularność serialu była umiarkowana, ale produkcja z pewnością przyciągnęła fanów aktorki Stany Katic, znanej głównie z serialu Castle. Teraz Netflix dał Absentii szansę na dotarcie do szerszej publiczności po latach. Dwa dni po ponownym debiucie (14 listopada 2025 roku) Absentia znalazła się już w top 5 Netflixa w Polsce.

Dalczego Absentia trafiła na Netflixa? Podobnie jak Sneaky Pete, ten konkretny serial jest własnością Sony Pictures Television, która wyprodukowała go i udzieliła wyłącznej licencji, aczkolwiek na stałe okno czasowe, Prime Video.

Absentia - fabuła

Absentia opowiada o agentce FBI z Bostonu, Emily Byrne (w tej roli Stana Katic). W trakcie pościgu za seryjnym mordercą kobieta znika bez śladu i zostaje uznana za zmarłą.

Historia rozpoczyna się sześć lat później. Emily zostaje odnaleziona w lesie, ale nie pamięta niczego z okresu swojego zaginięcia. Po powrocie do domu czeka ją szokująca rzeczywistość. Jej mąż, również agent FBI Nick Durand, ożenił się ponownie, a ich syn, Flynn, jest wychowywany przez inną kobietę. Do tego, Emily zostaje wplątana w serię brutalnych morderstw i staje się główną podejrzaną.

Serial, śledzi desperacką walkę Emily o odzyskanie pamięci, oczyszczenie swojego imienia i odbudowanie relacji z rodziną, jednocześnie odkrywając mroczną i skomplikowaną intrygę kryjącą się za jej zniknięciem.

Wiele osób zastanawia się też, co sama absentia oznacza. Tytuł serialu nawiązuje do jego fabuły. Absentia to łacińskie słowo oznaczające nieobecność.

Absentia - obsada

Gwiazdą i producentką wykonawczą serialu Absentia jest Stana Katic. Oprócz niej w serialu grają:

Patrick Heusinger jako Nick Durand (mąż Emily)

Cara Theobold jako Alice Durand (druga żona Nicka)

Neil Jackson jako Jack Byrne (brat Emily)

Patrick McAuley jako Flynn Durand (syn Emily i Nicka)

Angel Bonanni jako Tommy Gibbs (detektyw, który prowadzi sprawę)

Absentia - polski akcent

Absentia ma również polskie powiązania. W realizacji poszczególnych sezonów brali udział polscy reżyserzy. Za kamerą stanęli Kasia Adamik i Greg Zgliński. Kasia Adamik pełniła również rolę producenta wykonawczego. Serial był realizowany w Bułgarii.

Serial Absentia można oglądać na Netflixie od 14 listopada 2025 roku.

