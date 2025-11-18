fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafił pełny zwiastun filmu sci-fi Projekt Hail Mary, w którym główną rolę gra Ryan Gosling. Projekt oparty jest na książce Andy'ego Weira pod tym samym tytułem, czyli autora Marsjanina. Duet reżyserów Phil Lord i Chris Miller, znani z 21 Jump Street i współtworzenia animowanego hitu Spider-Man Uniwersum, stoją za kamerą. Autorem scenariusza jest Drew Goddard, który ma nominację do Oscara za scenariusz wspomnianej adaptacji Marsjanina.

Projekt Hail Mary - zwiastun

Pełny zwiastun filmu science fiction pokazuje kosmitę, z którym postać Goslinga przeżywa różne perypetie. Na ekranie towarzyszyć mu będzie także Sandra Hülser, znana z Toni Erdmann, Anatomii upadku i Strefy interesów.

Projekt Hail Mary - fabuła

Akcja została osadzona w niedalekiej przyszłości, a historia opowiada o astronaucie, który pewnego dnia budzi się ze śpiączki w kosmosie i przypomina sobie, że wysłano go na misję, od której zależy przetrwanie całej ludzkości.

Projekt Hail Mary - premiera w kinach odbędzie się 20 marca 2026 roku.