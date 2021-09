24 godziny - ponownie na małym ekranie? Trwają dyskusje z Fox

fot. FOX

24 godziny było serialem sensacyjnym, który zadebiutował na małym ekranie w 2001 roku. Został stworzony przez Joela Surnowa i Roberta Cochrana. W głównej roli mogliśmy zobaczyć Kiefera Sutherlanda jako Jacka Bauera, który próbował zapobiec atakom terrorystycznym w USA. Jest szansa na to, że klasyk zostanie przywrócony do życia przez Fox. Trwają na ten temat liczne dyskusje a Michael Thorn, prezes Fox Entertainment, stwierdził że jest potencjał na to, by serial powrócił w jakiejś formie. Według niego czekają ich rozmowy z producentami na temat tego, pod jakim kątem chcą podejść do ewentualnego wznowienia tytułu. Jest to echo słów Howarda Gordona, który był producentem wykonawczym 24 godzin i w ostatnim wywiadzie dla Deadline stwierdził, że kocha bohatera serialu i choć to nie oficjalne, powoli wszystkie elementy łączą się w całość.

24 godziny miały 8 sezonów i powstał na podstawie serialu film, a także spin-off 24: Dziedzictwo, który trwał jeden sezon. Fox zawsze chętnie bierze się na wznawianie klasyków. Chcielibyście ponownie zobaczyć 24 godziny na małym ekranie?