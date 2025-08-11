Jerzy Dziewulski nie żyje. Słynny antyterrorysta grał w legendarnym polskim serialu

fot. Prószyński i S-ka

Reklama

W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski. Stało się to w poniedziałek 11 sierpnia 2025 roku. Polską Agencję Prasową poinformował o tym jego syn. Dziewulski zmagał się w ostatnim czasie z ciężką chorobą. Był byłym oficerem policji, antyterrorystą, posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji oraz doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.

Wystąpił też w kultowym polskim serialu, czyli 07 zgłoś się. Odegrał w nim rolę samego siebie, a także pomagał jako konsultant. Brał też udział w filmach fabularnych:

Chichot Pana Boga

Zamknąć za sobą drzwi

Przy każdej z tych produkcji pełnił rolę konsultanta. Nakręcono też o nim jeden z odcinków serialu dokumentalnego Zwątpiłem, zwyciężyłem. Serial składał się z dziewięciu odcinków, które dotyczyły ciekawych osobowości polskiego życia publicznego. Jedną z nich był Jerzy Dziewulski, który zmarł dziś w Warszawie. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.