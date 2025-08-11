Jerzy Dziewulski nie żyje. Słynny antyterrorysta grał w legendarnym polskim serialu
Syn trzykrotniego odznaczonego Medalem za Ofiarność i Odwagę Jerzego Dziewulskiego poinformował Polską Agencję Prasową o śmierci ojca w wieku 81 lat. Dziewulski zagrał m.in. w 07 zgłoś się, kultowym polskim serialu.
W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski. Stało się to w poniedziałek 11 sierpnia 2025 roku. Polską Agencję Prasową poinformował o tym jego syn. Dziewulski zmagał się w ostatnim czasie z ciężką chorobą. Był byłym oficerem policji, antyterrorystą, posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji oraz doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
Wystąpił też w kultowym polskim serialu, czyli 07 zgłoś się. Odegrał w nim rolę samego siebie, a także pomagał jako konsultant. Brał też udział w filmach fabularnych:
- Chichot Pana Boga
- Zamknąć za sobą drzwi
Przy każdej z tych produkcji pełnił rolę konsultanta. Nakręcono też o nim jeden z odcinków serialu dokumentalnego Zwątpiłem, zwyciężyłem. Serial składał się z dziewięciu odcinków, które dotyczyły ciekawych osobowości polskiego życia publicznego. Jedną z nich był Jerzy Dziewulski, który zmarł dziś w Warszawie. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Źródło: PAP
