Martin Scorsese nie do poznania. W nowym filmie nosi brodę dłuższą niż Gandalf
Słynny reżyser Martin Scorsese ma rolę w filmie In The Hand of Dante, który będzie pokazywany na festiwalu filmowym w Wenecji w konkursie głównym. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie, które pokazuje filmowca w charakteryzacji.
In The Hand of Dante to nowy film Juliusa Sznabla, najbardziej docenianego za nominowany do Oscara Motyl i skafander. Reżyser Martin Scorsese wciela się w postać starszego mędrca, który miał wpływ na powstanie Boskiej komedii Dantego Alighieriego. Z zakulisowych informacji wynika, że jego rola jest wybitna, a teraz – dzięki promocji produkcji – do sieci trafiło zdjęcie Scorsese w tej roli.
In The Hand of Dante – zdjęcie Martina Scorsese
W obsadzie są również Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, John Malkovich, Gerard Butler oraz Al Pacino. Nie wiadomo jednak, jak dużą rolę otrzymał Scorsese.
In The Hand of Dante – o czym opowie film?
Historia opowiada o kradzieży oryginalnego rękopisu Boskiej Komedii Dantego Alighieriego przez przemytniczą szajkę z Nowego Jorku. Głównym bohaterem jest uczony imieniem Nick, zatrudniony do potwierdzenia autentyczności dokumentu. Ogarnięty pokusą mężczyzna buntuje się przeciw złodziejom i sam kradnie rękopis. Razem z ukochaną Giuliettą wyrusza mroczną, pełną przemocy drogą – od metaforycznego piekła ku rajowi.
Równolegle toczy się inna opowieść – słynna odyseja Dantego, uwięzionego w pozbawionym miłości małżeństwie z Gemmą. Po ucieczce na Sycylię tworzy on swoje największe dzieło, w którym utrwala wspomnienie dawno utraconej miłości, Beatrice.
Źródło: Discussing Film
