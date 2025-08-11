Reklama
Martin Scorsese nie do poznania. W nowym filmie nosi brodę dłuższą niż Gandalf

Słynny reżyser Martin Scorsese ma rolę w filmie In The Hand of Dante, który będzie pokazywany na festiwalu filmowym w Wenecji w konkursie głównym. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie, które pokazuje filmowca w charakteryzacji.
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Martin Scorsese fot. materiały promocyjne
In The Hand of Dante to nowy film Juliusa Sznabla, najbardziej docenianego za nominowany do Oscara Motyl i skafander. Reżyser Martin Scorsese wciela się w postać starszego mędrca, który miał wpływ na powstanie Boskiej komedii Dantego Alighieriego. Z zakulisowych informacji wynika, że jego rola jest wybitna, a teraz – dzięki promocji produkcji – do sieci trafiło zdjęcie Scorsese w tej roli.

In The Hand of Dante – zdjęcie Martina Scorsese

W obsadzie są również Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, John Malkovich, Gerard Butler oraz Al Pacino. Nie wiadomo jednak, jak dużą rolę otrzymał Scorsese.

nullfot. materiały prasowe

In The Hand of Dante – o czym opowie film?

Historia opowiada o kradzieży oryginalnego rękopisu Boskiej Komedii Dantego Alighieriego przez przemytniczą szajkę z Nowego Jorku. Głównym bohaterem jest uczony imieniem Nick, zatrudniony do potwierdzenia autentyczności dokumentu. Ogarnięty pokusą mężczyzna buntuje się przeciw złodziejom i sam kradnie rękopis. Razem z ukochaną Giuliettą wyrusza mroczną, pełną przemocy drogą – od metaforycznego piekła ku rajowi.

Równolegle toczy się inna opowieść – słynna odyseja Dantego, uwięzionego w pozbawionym miłości małżeństwie z Gemmą. Po ucieczce na Sycylię tworzy on swoje największe dzieło, w którym utrwala wspomnienie dawno utraconej miłości, Beatrice.

Źródło: Discussing Film

