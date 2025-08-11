Kilka gier LEGO trafiło do kosza. Jedna z nich miała skupić się na Strażnikach Galaktyki
Od czasu premiery LEGO Star Wars: The Skywalker Saga w 2022 roku, studio TT Games nie wydało żadnej nowej gry. Zakulisowe informacje wskazują o problemach i kilku anulowanych projektach.
W ostatnich latach studio TT Games mierzyło się z wieloma wyzwaniami, co skutkowało anulowaniem kilku tytułów. Według doniesień z konta LEGO Games News na platformie X, wśród nich miały znaleźć się takie produkcje, jak LEGO Disney oraz LEGO Guardians of the Galaxy. Co więcej, w planach był również projekt LEGO Harry Potter, który miał naśladować model rozgrywki z The Skywalker Saga, jednak i ten tytuł ostatecznie trafił do kosza.
Pomimo wielu anulowanych projektów, TT Games nie próżnuje. Studio ma być obecnie w trakcie prac nad nową grą z serii LEGO Batman. Podobnie jak w przypadku LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, ma to być tytuł o dużej skali, który zaoferuje graczom wiele godzin zabawy. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że ta produkcja zadebiutuje wiosną 2026 roku. Radzimy jednak podchodzić do tych doniesień z dystansem i oczekiwać na oficjalne ogłoszenia.
Źródło: X.com
