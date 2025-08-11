James Cameron ma problem z Terminatorem 7. Powodem jest współczesny świat
Wiemy, że James Cameron osobiście chciał wymyślić historię, która w Terminatorze 7 da tej franczyzie nowe życie. W rozmowie z CNN ujawnił jednak, że ma z tym duży problem, którego wcześniej się nie spodziewał. Czyżby to jednak koniec tej serii?
Wiemy, że James Cameron osobiście chciał wymyślić historię, która w Terminatorze 7 da tej franczyzie nowe życie. W rozmowie z CNN ujawnił jednak, że ma z tym duży problem, którego wcześniej się nie spodziewał. Czyżby to jednak koniec tej serii?
James Cameron dużo opowiadał w rozmowie z CNN o planowanym filmie Duchy Hiroshimy, o którym wielokrotnie informowaliśmy. Padło również pytanie o Terminatora 7, nad którego pomysłem twórca tej franczyzy pracuje od 2023 roku, gdy mówił o tym we wrześniu tamtego roku. Teraz ujawnił, że ma z tym problem.
Problem Terminatora 7
Okazuje się, że rzeczywistość związana ze sztuczną inteligencją stanowi dla niego problem w wymyśleniu dobrej historii.
Twórca franczyzy Terminator wyreżyserował dwa pierwsze filmy, ale potem stracił do nich prawa i nie był związany z serią. Dopiero pomagał przy Mrocznym przeznaczeniu, lecz w związku z ciągłymi zakulisowymi konfliktami z reżyserem Timem Millerem film nie wyszedł najlepiej i odniósł klapę.
Nie wiadomo więc, czy kiedykolwiek powstanie Terminator 7, gdy Cameron nie wie, jak zabrać się za pomysł. Może to też oznaczać, że na razie seria nie będzie kontynuowana. Przypomnijmy, że żadna z ostatnich dwóch kontynuacji nie odniosła sukcesu komercyjnego ani artystycznego.
Źródło: CNN
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
13
sie
Afirmacja
14
sie
Drag x Drive
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1953, kończy 72 lat
ur. 1964, kończy 61 lat