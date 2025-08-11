James Cameron ma problem z Terminatorem 7. Powodem jest współczesny świat

fot. Orion Pictures

James Cameron dużo opowiadał w rozmowie z CNN o planowanym filmie Duchy Hiroshimy, o którym wielokrotnie informowaliśmy. Padło również pytanie o Terminatora 7, nad którego pomysłem twórca tej franczyzy pracuje od 2023 roku, gdy mówił o tym we wrześniu tamtego roku. Teraz ujawnił, że ma z tym problem.

Problem Terminatora 7

Okazuje się, że rzeczywistość związana ze sztuczną inteligencją stanowi dla niego problem w wymyśleniu dobrej historii.

– Jestem w miejscu, w którym mam trudność z pisaniem science fiction. Dostałem zadanie napisania historii nowego Terminatora. Nie mogłem jej porządnie rozpocząć, ponieważ nie wiem, co opowiedzieć, aby zaraz nie zostało to przykryte prawdziwymi wydarzeniami. Obecnie żyjemy w epoce science fiction.

Twórca franczyzy Terminator wyreżyserował dwa pierwsze filmy, ale potem stracił do nich prawa i nie był związany z serią. Dopiero pomagał przy Mrocznym przeznaczeniu, lecz w związku z ciągłymi zakulisowymi konfliktami z reżyserem Timem Millerem film nie wyszedł najlepiej i odniósł klapę.

Nie wiadomo więc, czy kiedykolwiek powstanie Terminator 7, gdy Cameron nie wie, jak zabrać się za pomysł. Może to też oznaczać, że na razie seria nie będzie kontynuowana. Przypomnijmy, że żadna z ostatnich dwóch kontynuacji nie odniosła sukcesu komercyjnego ani artystycznego.