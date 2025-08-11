Rozpoczęto zdjęcia do Opowieści z Narnii Netflixa. Zdjęcie z planu zdradza czas akcji serialu

Walden Media

Fani twórczości C.S. Lewisa mogą zacierać powoli ręce. Oficjalnie rozpoczęły się zdjęcia do Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig. Film ma zadebiutować na Netflixie i w wybranych kinach IMAX w 2026 roku. W obsadzie znajduje się Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan oraz Meryl Streep. Pojawiło się też pierwsze zdjęcie z planu, które zdradza ciekawe informacje.

W sieci opublikowano pierwsze zdjęcie z planu Opowieści z Narnii Netflixa. Na jednym z plakatów wiszących na ścianie można odczytać datę. Jest to rok 1955, a zatem ten sam, w którym wydano Siostrzeńca czarodzieja. Chronologicznie jest to pierwsza część z serii, choć została napisana jako ostatnia i wydana jako przedostatnia z całego cyklu. Akcja książki ma jednak miejsce w 1900 roku, więc możliwe, że w serialu dojdzie do pewnych zmian względem pierwowzoru literackiego.

Co wiemy o nowej ekranizacji Opowieści z Narnii?

Reżyserką i scenarzystką filmu jest Greta Gerwig, ale nie będzie to adaptacja Lwa, czarownicy i starej szafy. Produkcja skupi się na wydarzeniach opisanych w szóstej książce serii – Siostrzeniec czarodzieja, która fabularnie jest prequelem całej sagi.

