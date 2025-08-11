Reklama
Młody John Rambo obsadzony! To gwiazda hitu Netflixa

Według wcześniejszych ogłoszeń trwają prace nad prequelem serii o Rambo, w którym poznamy młodość bohatera i dowiemy się, jak stał się tym twardzielem, którego widzowie poznali w filmach z Sylvestrem Stallone’em.
Adam Siennica
Tagi:  rambo 
Tagi:  rambo 
Sylvester Stallone - Rambo (2008) fot. materiały prasowe
Jak donosi Deadline, Millennium Media wybrało odtwórcę roli młodego Johna Rambo. Został nim Noah Centineo, znany z hitów Netflixa Zwerbowany oraz Do wszystkich chłopców, których kochałam. Film akcji wyreżyseruje Jalmari Helander, twórca fińskiego akcyjniaka Sisu, a autorami scenariusza są Rory Haines i Sohrab Noshirvani. Millennium przygotowuje obecnie pakiet sprzedażowy, by znaleźć dystrybutora i jednocześnie studio finansujące projekt.

Nowy John Rambo

Według Deadline studio Lionsgate jest faworytem do zakupu projektu. To właśnie Lionsgate wprowadziło do kin poprzednie dwa filmy o Rambo. Na razie projekt jeszcze do nich nie trafił, ale ma to nastąpić wkrótce, a wtedy zapadną decyzje finansowe. Plan zakłada rozpoczęcie zdjęć jesienią 2025 roku w Tajlandii.

Noah Centineofot. Netflix

O fabule wiadomo jedynie, że opowie o młodym Johnie Rambo podczas wojny w Wietnamie. Twórcy podkreślają, że będzie to geneza jego postaci – zobaczymy więc, co ukształtowało go w bohatera znanego z pierwszego filmu.

Przypomnijmy, że postać Rambo stworzył David Morrell w książce First Blood, której ekranizacja trafiła na ekrany w 1982 roku. Franczyza doczekała się pięciu filmów, a jej łączne wpływy w box office przekroczyły 800 mln dolarów. Ostatnia część, Rambo 5: Ostatnia krew, ukazała się w 2019 roku.

Źródła Deadline podają, że Sylvester Stallone nie jest w żaden sposób związany z projektem, ale jest na bieżąco informowany o postępach, w tym o wyborze Noah Centineo do tytułowej roli.

Ostatnio Noah Centineo zagrał w Wojnie Raya Mendozy i Alexa Garlanda, a wkrótce pojawi się na planie adaptacji gry Street Fighter, w której wcieli się w Kena Mastersa.

Źródło: deadline.com

Wydawca

