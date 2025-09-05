24 godziny - Kiefer Sutherland o nowym scenariuszu. Szanse na powrót rosną!

fot. Fox

Kiefer Sutherland, czyli Jack Bauer z popularnego serialu 24 godziny, udzielił nowego wywiadu, w którym potwierdził, że showrunner i scenarzysta hitu Howard Gordon napisał już scenariusz nowej odsłony. Wygląda na to, że szanse na powrót Jacka Bauera są bardzo duże!

24 godziny powrócą?

Tak aktor wypowiedział się w wywiadzie:

- Showrunner i producent wykonawczy Howard Gordon przyszedł do mnie z pomysłem, który mi się podobał. Wówczas jeszcze nic nie było napisane, więc mogłem mówić, że nie jestem przeszkodą na drodze do realizacji tego projektu. Teraz został on już napisany - myślę, że jest bardzo dobry, a historia jest naprawdę mocna.

By jednak pomysł Howarda Gordona, nawet z gotowym scenariuszem, mógł dostać zielone światło, musi przejść przez wszystkie kanały decyzyjne. Oryginalny serial był produkowany przez telewizję Fox, ale obecnie prawa do niego posiada Disney.

- To coś, co bardzo chciałbym zrobić. Chciałbym zamknąć tę historię. Pozostawiliśmy ją otwartą. Trzymam kciuki. Jest szansa. Poszliśmy kilka kroków do przodu.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących scenariusza ani samego pomysłu na powrót Jacka Bauera, więc nic nie wiadomo o planach na kontynuację.