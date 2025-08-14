Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat

Natalia Muianga jest wokalistką, prezenterka oraz autorka tekstów i melodii. Dzięki doświadczeniu zdobytemu poprzez udział w muzycznych show, zdecydowała się podjąć kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku wokalistkę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat ma Natalia Muianga i skąd pochodzi?

Natalia Muianga urodziła się 17 kwietnia 1998 roku. W 2025 roku skończyła 27 lat. Pochodzi z Gdańska. Tata wokalistki pochodzi z Mozambiku. Warto wspomnieć, że wcielił się on w rolę Makumby w teledysku zespołu Big Cyc.

Jakie wykształcenie ma Natalia Muianga?

Natalia Muianga w 2024 roku ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Gdzie występuje Natalia Muianga?

Natalia Muianga jest liderką zespołu, z którym czynnie koncertuje oraz tworzy autorski materiał. Działając na scenie jazzowej została laureatką nagrody Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2020 oraz drugiej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka i Blue Note Poznań Competition. Za swoją autorską piosenkę Wolę Jedno, otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Cała Jaskrawość. Z tą samą autorską piosenką zakwalifikowała się do Festiwalu w Opolu - 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, gdzie wystąpiła w kategorii Debiuty. Jest finalistką 8. edycji programu Mam Talent! oraz ćwierćfinalistką 9 edycji The Voice of Poland.

Natalia Muianga prowadzi profil na Instagramie o nazwie @natalia_muianga.

