Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Natalia Muianga występowała w kilku muzycznych talent show. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Reklama
placeholder

Natalia Muianga występowała w kilku muzycznych talent show. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Natalia Muianga jest wokalistką, prezenterka oraz autorka tekstów i melodii.  Dzięki doświadczeniu zdobytemu poprzez udział w muzycznych show, zdecydowała się podjąć kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku wokalistkę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat ma Natalia Muianga i skąd pochodzi?

Natalia Muianga urodziła się 17 kwietnia 1998 roku. W 2025 roku skończyła 27 lat. Pochodzi z Gdańska. Tata wokalistki pochodzi z Mozambiku. Warto wspomnieć, że wcielił się on w rolę Makumby w teledysku zespołu Big Cyc.

Jakie wykształcenie ma Natalia Muianga?

Natalia Muianga w 2024 roku ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Gdzie występuje Natalia Muianga?

Natalia Muianga jest liderką zespołu, z którym czynnie koncertuje oraz tworzy autorski materiał. Działając na scenie jazzowej została laureatką nagrody Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2020 oraz drugiej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka i Blue Note Poznań Competition. Za swoją autorską piosenkę Wolę Jedno, otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Cała Jaskrawość. Z tą samą autorską piosenką zakwalifikowała się do Festiwalu w Opolu - 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, gdzie wystąpiła w kategorii Debiuty. Jest finalistką 8. edycji programu Mam Talent! oraz ćwierćfinalistką 9 edycji The Voice of Poland.

Natalia Muianga prowadzi profil na Instagramie o nazwie @natalia_muianga.

 

Źródło: Polsat

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

2 Thunderbolts*
-

Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

3 Wednesday: sezon 2
-

Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

4 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

5 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

6 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV