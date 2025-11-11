Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

fot. materiały prasowe

Dan Trachtenberg podjął decyzję, by fabuła filmu Predator: Strefa zagrożenia została osadzona wiele lat po wydarzeniach z serii Predator i Obcy. W wywiadzie udzielonym portalowi Variety reżyser i scenarzysta podkreślił, że zrobił to świadomie, a jego widowisko czerpie z obu franczyz.

Predator: Strefa zagrożenia - recenzja filmu

Predator: Strefa zagrożenia - czas akcji

Powód tej decyzji jest bardziej oczywisty, niż można by oczekiwać: po prostu Dan Trachtenberg nie chciał, tworząc swoją historię, popsuć czegoś w kanonie i swoimi pomysłami przeszkodzić w pracy twórcom innych projektów. Po to, by mieć swobodę twórczą, i dzięki temu Predator: Strefa zagrożenia może istnieć samodzielnie, bez kontekstu fabularnego innych produkcji.

- Osadzając historię w dalszej przyszłości serii Predator i Obcy, zrobiłem to świadomie. Kiedy robiliśmy nasz film, nie byłem do końca pewny, co się dzieje w Obcy: Romulus, i nie wiem, czy w ogóle wiedziałem o serialu Obcy: Ziemia. Nie chciałem więc nikomu przeszkadzać. Chciałem być pewny, że robimy coś samodzielnego i chociaż egoistycznie bardzo chciałbym opowiedzieć historię Predatorów w różnych okresach, to tutaj byłem podekscytowany osadzeniem akcji w dalekiej przyszłości, nawet osadzonej po Obcy: Przebudzenie.

Predator: Strefa zagrożenia osiągnął sukces komercyjny i artystyczny. Debiut w kinach przewyższył finansowe szacunki analityków, a recenzje widzów i krytyków są fenomenalnie pozytywne. Według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, 85% wydało pozytywny werdykt, a widzowie oceniają film jeszcze lepiej – 95% pozytywnych opinii.

Film jest wyświetlany na ekranach kin.