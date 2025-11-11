Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

Predator: Strefa zagrożenia został fabularnie osadzony wiele lat po poprzednich częściach i po wszystkich odsłonach serii Obcy. W jednym z wywiadów reżyser i scenarzysta Dan Trachtenberg został o to zapytany i wyjaśnił swoją decyzję.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Reklama

Dan Trachtenberg podjął decyzję, by fabuła filmu Predator: Strefa zagrożenia została osadzona wiele lat po wydarzeniach z serii Predator i Obcy. W wywiadzie udzielonym portalowi Variety reżyser i scenarzysta podkreślił, że zrobił to świadomie, a jego widowisko czerpie z obu franczyz.

Predator: Strefa zagrożenia - recenzja filmu

Predator: Strefa zagrożenia - czas akcji

Powód tej decyzji jest bardziej oczywisty, niż można by oczekiwać: po prostu Dan Trachtenberg nie chciał, tworząc swoją historię, popsuć czegoś w kanonie i swoimi pomysłami przeszkodzić w pracy twórcom innych projektów. Po to, by mieć swobodę twórczą, i dzięki temu Predator: Strefa zagrożenia może istnieć samodzielnie, bez kontekstu fabularnego innych produkcji.

- Osadzając historię w dalszej przyszłości serii Predator i Obcy, zrobiłem to świadomie. Kiedy robiliśmy nasz film, nie byłem do końca pewny, co się dzieje w Obcy: Romulus, i nie wiem, czy w ogóle wiedziałem o serialu Obcy: Ziemia. Nie chciałem więc nikomu przeszkadzać. Chciałem być pewny, że robimy coś samodzielnego i chociaż egoistycznie bardzo chciałbym opowiedzieć historię Predatorów w różnych okresach, to tutaj byłem podekscytowany osadzeniem akcji w dalekiej przyszłości, nawet osadzonej po Obcy: Przebudzenie.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

arrow-left
Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
materiały prasowe
arrow-right

Predator: Strefa zagrożenia osiągnął sukces komercyjny i artystyczny. Debiut w kinach przewyższył finansowe szacunki analityków, a recenzje widzów i krytyków są fenomenalnie pozytywne. Według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, 85% wydało pozytywny werdykt, a widzowie oceniają film jeszcze lepiej – 95% pozytywnych opinii.

Film jest wyświetlany na ekranach kin.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Predator: Strefa zagrożenia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Obcy 5
-

Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

2 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter ma dać świeżość Gwiezdnym Wojnom. Shawn Levy tłumaczy decyzję

3 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

4 Giganci ze stali
-

Giganci ze stali 2 - reżyser o szansach na kontynuację. Nie ma dobrych wiadomości

5 Donkey Kong: Bananza
-

Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

6 Mass Effect 3
-

Mass Effect - poznaliśmy szczegóły serialu. Fani gry mogą nie być do końca zadowoleni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e218

Moda na sukces

s08e05

FBI

s28e12

The Voice

s42e273

Ridiculousness

s42e272

Ridiculousness

s42e274

Ridiculousness

s42e275

Ridiculousness

s42e276

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

ur. 1974, kończy 51 lat

Stanley Tucci
Stanley Tucci

ur. 1960, kończy 65 lat

Tye Sheridan
Tye Sheridan

ur. 1996, kończy 29 lat

Demi Moore
Demi Moore

ur. 1962, kończy 63 lat

Scoot McNairy
Scoot McNairy

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV