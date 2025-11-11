Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

fot. Nintendo

Reklama

Plotki i podejrzenia graczy, które od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci, zostały właśnie oficjalnie potwierdzone. Zapowiedziano, że gry na Nintendo Switch 2 otrzymają polskie wersje językowe, choć na ich debiut będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

W pierwszej kolejności doczekamy się jej w dwóch produkcjach: Mario Kart World oraz Donkey Kong: Bananza. Bezpłatne aktualizacje wprowadzające polskie napisy mają zadebiutować na początku 2026 roku. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla graczy z Polski. W ramach przygotowań do wprowadzenia polskich wersji językowych gier konsola już dziś otrzymała aktualizację systemową, która pozwala wybrać język polski w ustawieniach interfejsu.

Nintendo zapowiedziało również, że to dopiero początek — w późniejszym terminie lokalizację na język polski otrzyma więcej tytułów. Na razie nie podano żadnych konkretnych nazw, ale gdy tylko pojawią się nowe informacje, z pewnością będziemy o tym informować.

Nintendo Switch 2 - wydane i nadchodzące gry na tę konsolę