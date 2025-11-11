Reklama
Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

Nintendo zapowiedziało polskie wersje językowe swoich gier. Podano dwa pierwsze tytuły, które otrzymają aktualizację, oraz przybliżony termin, kiedy możemy się jej spodziewać.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Nintendo Switch 2 
donkey kong bananza Nintendo Switch nintendo mario kart world
Donkey Kong: Bananza fot. Nintendo
Plotki i podejrzenia graczy, które od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci, zostały właśnie oficjalnie potwierdzone. Zapowiedziano, że gry na Nintendo Switch 2 otrzymają polskie wersje językowe, choć na ich debiut będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. 

W pierwszej kolejności doczekamy się jej w dwóch produkcjach: Mario Kart World oraz Donkey Kong: Bananza. Bezpłatne aktualizacje wprowadzające polskie napisy mają zadebiutować na początku 2026 roku. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla graczy z Polski. W ramach przygotowań do wprowadzenia polskich wersji językowych gier konsola już dziś otrzymała aktualizację systemową, która pozwala wybrać język polski w ustawieniach interfejsu.

Nintendo zapowiedziało również, że to dopiero początek — w późniejszym terminie lokalizację na język polski otrzyma więcej tytułów. Na razie nie podano żadnych konkretnych nazw, ale gdy tylko pojawią się nowe informacje, z pewnością będziemy o tym informować.

Nintendo Switch 2 - wydane i nadchodzące gry na tę konsolę

Donkey Kong Bananza - premiera 17 lipca 2025

Donkey Kong Bananza - premiera 17 lipca 2025
fot. Nintendo
Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
donkey kong bananza Nintendo Switch nintendo mario kart world
