Giganci ze stali to familijny film science fiction z 2011 roku w reżyserii Shawna Levy'ego. Od lat mówi się o potencjalnej kontynuacji, a nawet w pewnym momencie pojawiła się informacja o tym, że może powstać w postaci serialu streamingowego. Reżyser jest o to pytany bardzo często, co widzieliśmy w 2024 roku przy promocji Deadpool & Wolverine. W najnowszej rozmowie jednak jego wypowiedź jest bardziej pesymistyczna niż ta wcześniej.
Giganci ze stali 2 bez szans?
Niestety, ale Shawn Levy przyznaje, że status potencjalnej kontynuacji Gigantów ze stali jest niejasny.
Przypomnijmy, że Giganci ze stali zebrali ze sprzedaży biletów do kin kwotę 299,2 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Nie była to klapa, ale trudno mówić o satysfakcjonującym sukcesie finansowym. Film przeszedł bez echa i dopiero po latach stał się niezwykle popularny i doceniany.
Źródło: collider.com