Giganci ze stali to familijny film science fiction z 2011 roku w reżyserii Shawna Levy'ego. Od lat mówi się o potencjalnej kontynuacji, a nawet w pewnym momencie pojawiła się informacja o tym, że może powstać w postaci serialu streamingowego. Reżyser jest o to pytany bardzo często, co widzieliśmy w 2024 roku przy promocji Deadpool & Wolverine. W najnowszej rozmowie jednak jego wypowiedź jest bardziej pesymistyczna niż ta wcześniej.

Giganci ze stali 2 bez szans?

Niestety, ale Shawn Levy przyznaje, że status potencjalnej kontynuacji Gigantów ze stali jest niejasny.

- Status jest niejasny. Chciałbym czuć, że powstanie tego jest bardziej prawdopodobne niż to, co w tej chwili czuję. To trudne, ponieważ film jest bardzo kochany, ale nie jest to proporcjonalne do tego, ile zarobił w box office. Nie chcę jednak zabrać się za Gigantów ze stali dopóki nie będę mieć pewności, że zrobię to dobrze - bez względu na to, czy to będzie sequel, czy serial. Dlatego na razie powiem: zobaczymy. Nie powiedziałbym, że jest to prawdopodobne i przykro mi to przyznać.

Przypomnijmy, że Giganci ze stali zebrali ze sprzedaży biletów do kin kwotę 299,2 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Nie była to klapa, ale trudno mówić o satysfakcjonującym sukcesie finansowym. Film przeszedł bez echa i dopiero po latach stał się niezwykle popularny i doceniany.