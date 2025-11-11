Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios wie, że pomimo dobrego odbioru Thunderbolts*, Daredevil: Odrodzenie oraz Fantastycznej Czwórki, nadal ich uniwersum MCU ma kryzys wizerunkowy. Avengers: Doomsday ma szansę coś zmienić i odbudować to, co stracono w ostatnich kilku latach przez masę błędów popełnionych po stronie Marvela. Dlatego zwiastun filmu nie tylko jest bardzo ważny pod kątem zbudowania kluczowego dla zainteresowania pierwszego wrażenia, ale też dla odbudowy znaczenia MCU w głowach widzów.

Avengers: Doomsday - zwiastun ważny dla Marvela

Jak donosi John Campea, który - jak pamiętamy - jako pierwszy pokazał światu Spider-Manów z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu w swoim przecieku, dowiedział się, że zwiastun jest tak ważny dla Marvela, że przygotowano ponad 30 różnych wersji zapowiedzi, nad którymi pracowało wiele firm specjalizujących się w tworzeniu trailerów. Chcą za wszelką cenę mieć pewność, że wybiorą perfekcyjny zwiastun, który odbuduje wiarę widzów w filmowe uniwersum Marvela. Jego źródło bardzo podkreśla, jak bardzo ważny jest ten zwiastun dla studia. Takiej mobilizacji studia przy tworzeniu zapowiedzi jeszcze nie było.

Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday pojawi się w kinach wraz z filmem Avatar: Ogień i popiół. Jakiś czas wcześniej zadebiutuje w sieci.

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku w kinach.