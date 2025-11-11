Reklama
Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

Do sieci trafiają nowe przecieki o tym, jak Marvel pracuje nad zwiastunem widowiska Avengers: Doomsday. Podchodzą do tego w sposób bezprecedensowy, bo pierwsza zapowiedź ma większe znaczenie dla przyszłości MCU, niż wszyscy sobie zdają sprawę.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom - Avengers: Doomsday DeviantArt/Liquidkool720
Marvel Studios wie, że pomimo dobrego odbioru Thunderbolts*, Daredevil: Odrodzenie oraz Fantastycznej Czwórki, nadal ich uniwersum MCU ma kryzys wizerunkowy. Avengers: Doomsday ma szansę coś zmienić i odbudować to, co stracono w ostatnich kilku latach przez masę błędów popełnionych po stronie Marvela. Dlatego zwiastun filmu nie tylko jest bardzo ważny pod kątem zbudowania kluczowego dla zainteresowania pierwszego wrażenia, ale też dla odbudowy znaczenia MCU w głowach widzów.

Ogromny spoiler z Avengers: Doomsday. Takiego Dooma nikt się nie spodziewał

Avengers: Doomsday - zwiastun ważny dla Marvela

Jak donosi John Campea, który - jak pamiętamy - jako pierwszy pokazał światu Spider-Manów z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu w swoim przecieku, dowiedział się, że zwiastun jest tak ważny dla Marvela, że przygotowano ponad 30 różnych wersji zapowiedzi, nad którymi pracowało wiele firm specjalizujących się w tworzeniu trailerów. Chcą za wszelką cenę mieć pewność, że wybiorą perfekcyjny zwiastun, który odbuduje wiarę widzów w filmowe uniwersum Marvela. Jego źródło bardzo podkreśla, jak bardzo ważny jest ten zwiastun dla studia. Takiej mobilizacji studia przy tworzeniu zapowiedzi jeszcze nie było.

Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday pojawi się w kinach wraz z filmem Avatar: Ogień i popiół. Jakiś czas wcześniej zadebiutuje w sieci.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

