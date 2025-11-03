Reklama
Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
fot. TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 738 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743 (3-7 listopada)

Elvira będzie martwić się, że jej ukochany nie pojawił się na umówionym spotkaniu. Z kolei Adela po nocy spędzonej z Simonem będzie epatować szczęściem, podczas gdy Ursula poczuje się coraz bardziej przytłoczona. Choć będzie wdzięczna Blance za uratowanie życia, coraz trudniej zniesie jej pytania o przeszłość. Tymczasem Casilda nie będzie potrafi dochować tajemnicy o ciąży Rosiny i wyjawi ją Martinowi. Rosina również z trudem ukryje swój stan, dlatego postanowi wyprawić uroczysty bankiet, by oficjalnie ogłosić radosną nowinę. W międzyczasie Elvira wyznaczy Simonowi spotkanie w kościele, lecz gdy ten ruszy w jej stronę, na drodze stanie mu Adela i namówi, by wrócił z nią do domu. Blanca natomiast wreszcie porozmawia z siostrą Olgą w cztery oczy i odkryje, że ich matka porzuciła ją przed laty samotną w lesie.

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

Źródło: TVP

