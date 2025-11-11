Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

fot. Neill Blomkamp

Obcy 5 był bardzo blisko realizacji prawie 10 lat temu. Wówczas były plotki o tym, że twórca franczyzy Ridley Scott go skasował, aby móc stworzyć swój film Obcy: Przymierze, który zebrał słabe recenzje, ale osiągnął umiarkowany sukces. Teraz Sigourney Weaver, która miała powrócić w tym filmie jako Ripley, potwierdza, że projekt został skasowany przez samego Ridleya Scotta, a nie przez włodarzy studia 20th Century Fox.

Obcy 5 skasowany przez Ridleya Scotta

Sigourney Weaver uczestniczyła w Q&A w Paryżu, podczas którego padł temat Obcego 5, przy którym aktorka aktywnie pracowała z Neillem Blomkampem.

- Uwielbiam pracować z Neilem. Miał pomysł na to, jak sprowadzić z powrotem Ripley i Newt. Scenariusz był cudowny. Niestety pracowaliśmy nad tym w czasie, w którym Ridley Scott był bardzo zaborczy wobec serii i bardzo skoncentrował się na swoich prequelach. To była katastrofa dla tego projektu. Nigdy nie mogliśmy... Myślę, że Neil w tej sytuacji po prostu się poddał.

Projekt był naprawdę bliski realizacji, a swego czasu nawet wrzucono do sieci szkice koncepcyjne, które pokazują wizję na to, jak Obcy 5 mógł wyglądać.