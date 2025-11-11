Reklama
Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

Swego czasu Neil Blomkamp (Dystrykt 9) pracował nad filmem Obcy 5 o tytule Alien: Xeno. Projekt był bardzo bliski realizacji, a Sigourney Weaver miała wrócić jako Ripley. Jednak w ostatniej chwili został skasowany, aby mógł powstać Obcy: Przymierze Ridleya Scotta.
Tagi:  obcy 5 
Obcy 5 fot. Neill Blomkamp
Obcy 5 był bardzo blisko realizacji prawie 10 lat temu. Wówczas były plotki o tym, że twórca franczyzy Ridley Scott go skasował, aby móc stworzyć swój film Obcy: Przymierze, który zebrał słabe recenzje, ale osiągnął umiarkowany sukces. Teraz Sigourney Weaver, która miała powrócić w tym filmie jako Ripley, potwierdza, że projekt został skasowany przez samego Ridleya Scotta, a nie przez włodarzy studia 20th Century Fox.

Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

Obcy 5 skasowany przez Ridleya Scotta

Sigourney Weaver uczestniczyła w Q&A w Paryżu, podczas którego padł temat Obcego 5, przy którym aktorka aktywnie pracowała z Neillem Blomkampem.

- Uwielbiam pracować z Neilem. Miał pomysł na to, jak sprowadzić z powrotem Ripley i Newt. Scenariusz był cudowny. Niestety pracowaliśmy nad tym w czasie, w którym Ridley Scott był bardzo zaborczy wobec serii i bardzo skoncentrował się na swoich prequelach. To była katastrofa dla tego projektu. Nigdy nie mogliśmy... Myślę, że Neil w tej sytuacji po prostu się poddał.

Projekt był naprawdę bliski realizacji, a swego czasu nawet wrzucono do sieci szkice koncepcyjne, które pokazują wizję na to, jak Obcy 5 mógł wyglądać.

arrow-left fot. Geoffroy Thoorens/Djahal arrow-right
Newt w Obcy 5
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp
Obcy 5 - Neill Blomkamp

Źródło: worldofreel.com

