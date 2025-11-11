Shawn Levy, reżyser takich filmów jak Giganci ze stali czy Deadpool & Wolverine, w rozmowie z Colliderem szerzej opowiedział o pracy na planie kinowego widowiska Star Wars: Starfighter. Podkreślił stanowczo: będą to Gwiezdne Wojny w całkowitym fabularnym oderwaniu od prequeli i sequeli.
Star Wars: Starfighter - nowe Gwiezdne Wojny
Podkreśla, że tak zbudowany ton jest ich celem każdego dnia, gdy czuje się na planie jak 10-latek kochający Gwiezdne Wojny. Dodaje, że Lucasfilm - co może zaskoczyć fanów - zachęca reżysera, by robić coś nowego i świeżego. W związku z tym, że do tej pory całkowicie opierano się na nostalgii i odwołaniach do przeszłości, jest to zmiana strategii.
Shawn Levy reżyseruje, a Jonathan Tropper (seriale Banshee, Wojownik) jest autorem scenariusza. Ryan Gosling gra główną rolę. Szczegóły fabuły nie są znane.
Star Wars: Starfighter - premiera w kinach w maju 2027 roku.
Źródło: collider.com