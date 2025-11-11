Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Star Wars: Starfighter ma dać świeżość Gwiezdnym Wojnom. Shawn Levy tłumaczy decyzję

Shawn Levy znów obszernie mówi o filmie Star Wars: Starfighter, czyli Gwiezdnych Wojnach rozgrywających się pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie. Świeżość, lekkość i tworzenie czegoś nowego to rzeczy, które są dla niego ważne.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
Star Wars: Starfighter fot. materiały prasowe / Shawn Levy
Reklama

Shawn Levy, reżyser takich filmów jak Giganci ze stali czy Deadpool & Wolverine, w rozmowie z Colliderem szerzej opowiedział o pracy na planie kinowego widowiska Star Wars: Starfighter. Podkreślił stanowczo: będą to Gwiezdne Wojny w całkowitym fabularnym oderwaniu od prequeli i sequeli.

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

Star Wars: Starfighter - nowe Gwiezdne Wojny

- To różni się od innych tym, że jest to nowa przygoda niezwiązana z sequelami i prequelami. To nowe postacie, nowy okres w kanonie. Ma tematykę dziedzictwa Gwiezdnych Wojen, ale zarazem stara się dać fanom - nie tylko widzom - coś świeżego i nowego. Z duchem zabawy i pełnej serca przygody, z momentami prawdziwej lekkości, którą - szczerze mówiąc - Nowa nadzieja wprowadziła na ekrany w rewolucyjny sposób.

Podkreśla, że tak zbudowany ton jest ich celem każdego dnia, gdy czuje się na planie jak 10-latek kochający Gwiezdne Wojny. Dodaje, że Lucasfilm - co może zaskoczyć fanów - zachęca reżysera, by robić coś nowego i świeżego. W związku z tym, że do tej pory całkowicie opierano się na nostalgii i odwołaniach do przeszłości, jest to zmiana strategii.

- Lucasfilm zachęca mnie, bym tworzył coś nowego. Nie ma presji, by coś imitować, czy czuć ograniczenie tym, co powstało wcześniej. Z naszej strony jest po prostu miłość do tego, co było wcześniej.

Shawn Levy reżyseruje, a Jonathan Tropper (seriale Banshee, Wojownik) jest autorem scenariusza. Ryan Gosling gra główną rolę. Szczegóły fabuły nie są znane.

Star Wars: Starfighter - premiera w kinach w maju 2027 roku.

Źródło: collider.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy

Najnowsze

1 Obcy 5
-

Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

2 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

3 Giganci ze stali
-

Giganci ze stali 2 - reżyser o szansach na kontynuację. Nie ma dobrych wiadomości

4 Donkey Kong: Bananza
-

Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

5 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

6 Mass Effect 3
-

Mass Effect - poznaliśmy szczegóły serialu. Fani gry mogą nie być do końca zadowoleni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e218

Moda na sukces

s08e05

FBI

s28e12

The Voice

s42e273

Ridiculousness

s42e272

Ridiculousness

s42e274

Ridiculousness

s42e275

Ridiculousness

s42e276

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

ur. 1974, kończy 51 lat

Stanley Tucci
Stanley Tucci

ur. 1960, kończy 65 lat

Tye Sheridan
Tye Sheridan

ur. 1996, kończy 29 lat

Demi Moore
Demi Moore

ur. 1962, kończy 63 lat

Scoot McNairy
Scoot McNairy

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV