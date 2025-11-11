fot. materiały prasowe / Shawn Levy

Reklama

Shawn Levy, reżyser takich filmów jak Giganci ze stali czy Deadpool & Wolverine, w rozmowie z Colliderem szerzej opowiedział o pracy na planie kinowego widowiska Star Wars: Starfighter. Podkreślił stanowczo: będą to Gwiezdne Wojny w całkowitym fabularnym oderwaniu od prequeli i sequeli.

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

Star Wars: Starfighter - nowe Gwiezdne Wojny

- To różni się od innych tym, że jest to nowa przygoda niezwiązana z sequelami i prequelami. To nowe postacie, nowy okres w kanonie. Ma tematykę dziedzictwa Gwiezdnych Wojen, ale zarazem stara się dać fanom - nie tylko widzom - coś świeżego i nowego. Z duchem zabawy i pełnej serca przygody, z momentami prawdziwej lekkości, którą - szczerze mówiąc - Nowa nadzieja wprowadziła na ekrany w rewolucyjny sposób.

Podkreśla, że tak zbudowany ton jest ich celem każdego dnia, gdy czuje się na planie jak 10-latek kochający Gwiezdne Wojny. Dodaje, że Lucasfilm - co może zaskoczyć fanów - zachęca reżysera, by robić coś nowego i świeżego. W związku z tym, że do tej pory całkowicie opierano się na nostalgii i odwołaniach do przeszłości, jest to zmiana strategii.

- Lucasfilm zachęca mnie, bym tworzył coś nowego. Nie ma presji, by coś imitować, czy czuć ograniczenie tym, co powstało wcześniej. Z naszej strony jest po prostu miłość do tego, co było wcześniej.

Shawn Levy reżyseruje, a Jonathan Tropper (seriale Banshee, Wojownik) jest autorem scenariusza. Ryan Gosling gra główną rolę. Szczegóły fabuły nie są znane.

Star Wars: Starfighter - premiera w kinach w maju 2027 roku.