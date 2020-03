25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - zwiastun filmu opartego na faktach

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy opowiada historię opartą na prawdziwych wydarzeniach z życia tytułowej postaci. Młody mężczyzna niesłusznie zostaje skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. twórcy chcą podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania - jak mogło do tego dojść? Dlaczeg niewinny człowiek spędził 18 lat w więzieni za niewinność?

Za kamerą stoi Jan Holoubek, którego widzowie znają z serialu Rojst. W obsadzie są Piotr Trojan (jako Tomasz Komenda), Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.

- To, że Tomek Komenda odsiedział 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił, wiedzą niemal wszyscy. Natomiast mało kto wie o kulisach sprawy i trójce bohaterów, którzy ryzykując niemal wszystko, wyciągnęli go z więziennego piekła. Historia Tomka w szerszym kontekście uczy, że choćbyśmy popadli w największe życiowe tarapaty, sytuację wydawać by się mogło absolutnie bez wyjścia, zawsze istnieje możliwość, że pojawi się ktoś, kto wyciągnie do nas dłoń. Chciałbym, żeby nasz film dał nadzieję wszystkim tym, którzy myślą, że nie ma dla nich już szans - mówi reżyser.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - premiera 18 września 2020 roku.

