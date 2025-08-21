Reklama
Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

W wielu spekulacjach na temat odtwórcy nowego Jamesa Bonda przewija się również nazwisko Glena Powella. Jest to jednak Amerykanin, ale niektórzy sądzą, że być może czas zmienić pochodzenie agenta 007. Do tej pory wszyscy odtwórcy Bonda byli Brytyjczykami.
Adam Siennica
W spekulacjach na temat odtwórcy nowego Jamesa Bonda głównie przewijają się aktorzy z Wielkiej Brytanii. Pomimo zmian osób odpowiedzialnych za kreatywny kierunek rozwoju franczyzy, nikt nie ma zamiaru zmieniać pochodzenia agenta 007. Nadal będzie grany przez Brytyjczyka, ale to nie przeszkadza fanom w spekulacjach. Stąd też nieraz pojawiało się nazwisko aktora Glena Powella z Top Gun: Maverick czy komedii romantycznej Tylko nie ty.

Marvel w Avengers: Doomsday pokaże polowanie Dooma na Steve'a Rogersa?

Glen Powell jako James Bond?

Glen Powell nie ma nawet zamiaru rozważać takiej ewentualności. Nie chce grać Bonda.

– Jestem Teksańczykiem. Teksańczyk nie powinien grać Jamesa Bonda. Czasem z rodziną żartujemy, że mógłbym zagrać Jamesa Bonda, ale nie powinienem wcielać się w tę postać. Zatrudnijcie prawdziwego Brytyjczyka do tej roboty. Ten smoking należy do takiego człowieka.

Fantastyczna Czwórkafot. Paramount pictures

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym Jamesem Bondem, ponieważ decyzja jeszcze nie zapadła. Spekulacje i typy sprzed miesięcy nie są już aktualne od momentu zatrudnienia reżysera Denisa Villeneuve’a, którego wizja na agenta 007 zostanie zrealizowana i niewątpliwie sam filmowiec ma własne wyobrażenie o tym, kim może być jego aktor.

Prace nad projektem jeszcze potrwają, ponieważ Denis Villeneuve wkrótce rozpoczyna zdjęcia do Diuny 3, a to zajmie mu wiele miesięcy.

Źródło: thehollywoodreporter.com

