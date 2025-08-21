Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

materiały prasowe

W spekulacjach na temat odtwórcy nowego Jamesa Bonda głównie przewijają się aktorzy z Wielkiej Brytanii. Pomimo zmian osób odpowiedzialnych za kreatywny kierunek rozwoju franczyzy, nikt nie ma zamiaru zmieniać pochodzenia agenta 007. Nadal będzie grany przez Brytyjczyka, ale to nie przeszkadza fanom w spekulacjach. Stąd też nieraz pojawiało się nazwisko aktora Glena Powella z Top Gun: Maverick czy komedii romantycznej Tylko nie ty.

Glen Powell jako James Bond?

Glen Powell nie ma nawet zamiaru rozważać takiej ewentualności. Nie chce grać Bonda.

– Jestem Teksańczykiem. Teksańczyk nie powinien grać Jamesa Bonda. Czasem z rodziną żartujemy, że mógłbym zagrać Jamesa Bonda, ale nie powinienem wcielać się w tę postać. Zatrudnijcie prawdziwego Brytyjczyka do tej roboty. Ten smoking należy do takiego człowieka.

fot. Paramount pictures

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym Jamesem Bondem, ponieważ decyzja jeszcze nie zapadła. Spekulacje i typy sprzed miesięcy nie są już aktualne od momentu zatrudnienia reżysera Denisa Villeneuve’a, którego wizja na agenta 007 zostanie zrealizowana i niewątpliwie sam filmowiec ma własne wyobrażenie o tym, kim może być jego aktor.

Prace nad projektem jeszcze potrwają, ponieważ Denis Villeneuve wkrótce rozpoczyna zdjęcia do Diuny 3, a to zajmie mu wiele miesięcy.