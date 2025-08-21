Reklama
placeholder

Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

Guillermo del Toro, Jacob Elordi i Oscar Isaac porozmawiali z Variety na temat nowego Frankensteina od Netflixa i zdradzili mnóstwo ciekawych informacji. Ile potrwała charakteryzacja potwora? Czy były plany na miniserial lub drugi film? Czy film jest horrorem?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Frankenstein 
netflix guillermo del toro
Frankenstein Netflix Fot. Netflix/Vanity Fair
Reklama

Frankenstein to najnowsze dzieło Guillermo del Toro, które wyprodukował we współpracy z Netflixem. To jego projekt marzeń i produkcja, która może powalczyć o prestiżowe nagrody. Budżet wynoszący 120 mln dolarów wskazuje, że platforma ufa reżyserowi i zgodziła się nawet na ograniczoną projekcję filmu w kinach. Czego nowego dowiedzieliśmy się na temat Frankensteina z obszernej rozmowy aktorów oraz reżysera z Variety?

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

Oto najważniejsze informacje na temat Frankensteina:

  • Film nie jest horrorem, ale dramatem rodzinnym, który skupi się na pokazaniu tego, jak dzieciństwo może wpłynąć na późniejsze traktowanie własnych dzieci. 
  • Guillermo del Toro pracował nad produkcją od trzydziestu lat i proponował ją rozmaitym studiom filmowym. Universal był bliski zrealizowania go w latach 90., ale ostatecznie zrezygnował.
  • Reżyser zastanawiał się nad podzieleniem go na dwie części, przy czym druga odsłona przeczyłaby wydarzeniom z pierwszego filmu. Byłby to podział na dwie różne perspektywy - prawdopodobnie tytułowego Frankensteina i jego potwora. Ostatecznie jednak uznał, że jeden film wypadnie lepiej. Nigdy nie było mowy o miniserialu, co sugerowały niektóre plotki.
  • Jacob Elordi nie był pierwszym wyborem na potwora Frankensteina - był nim Andrew Garfield, ale nie mógł dołączyć do projektu. Guillermo zdecydował się na aktora znanego z Euforii po obejrzeniu Saltburn.
  • Frankenstein nie jest szalonym naukowcem, ale bardziej przypomina gwiazdę rocka pod kątem zachowania i przekonywania ludzi do siebie. Nawet garderoba i zachowanie postaci były inspirowane gwiazdami muzyki.
  • Guillermo del Toro chciał jak najmniejszego użycia efektów specjalnych. Zależało mu na prawdziwym i wiarygodnym ludzkim rzemiośle. 
  • Wolałby aby film pozostał na dłużej w kinach, ale przyznał, że jeśli wyborem jest zrobić film i dać mu ograniczony czas w kinach, a nie robić go wcale, to woli opcję pierwszą.
  • Charakteryzacja Jacoba Elordiego na potwora trwała dziesięć godzin.

Frankenstein - plakat promujący film

arrow-left
Frankenstein - plakat promujący film
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Frankenstein 
netflix guillermo del toro
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Oficer i szpieg
-

Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

2 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

3 Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
-

DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

4 Edward Zwick - oficjalny kadr z planu
-

Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

5 Fantastyczna Czwórka
-

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

6 25. The Mandalorian - sezon 3 (Disney+)
-

Rola w Gwiezdnych Wojnach ją złamała. "Straciłam całą pewność siebie"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV