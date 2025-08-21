Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

Fot. Netflix/Vanity Fair

Frankenstein to najnowsze dzieło Guillermo del Toro, które wyprodukował we współpracy z Netflixem. To jego projekt marzeń i produkcja, która może powalczyć o prestiżowe nagrody. Budżet wynoszący 120 mln dolarów wskazuje, że platforma ufa reżyserowi i zgodziła się nawet na ograniczoną projekcję filmu w kinach. Czego nowego dowiedzieliśmy się na temat Frankensteina z obszernej rozmowy aktorów oraz reżysera z Variety?

Oto najważniejsze informacje na temat Frankensteina:

Film nie jest horrorem, ale dramatem rodzinnym, który skupi się na pokazaniu tego, jak dzieciństwo może wpłynąć na późniejsze traktowanie własnych dzieci.

Guillermo del Toro pracował nad produkcją od trzydziestu lat i proponował ją rozmaitym studiom filmowym. Universal był bliski zrealizowania go w latach 90., ale ostatecznie zrezygnował.

Reżyser zastanawiał się nad podzieleniem go na dwie części, przy czym druga odsłona przeczyłaby wydarzeniom z pierwszego filmu. Byłby to podział na dwie różne perspektywy - prawdopodobnie tytułowego Frankensteina i jego potwora. Ostatecznie jednak uznał, że jeden film wypadnie lepiej. Nigdy nie było mowy o miniserialu, co sugerowały niektóre plotki.

Jacob Elordi nie był pierwszym wyborem na potwora Frankensteina - był nim Andrew Garfield, ale nie mógł dołączyć do projektu. Guillermo zdecydował się na aktora znanego z Euforii po obejrzeniu Saltburn.

Frankenstein nie jest szalonym naukowcem, ale bardziej przypomina gwiazdę rocka pod kątem zachowania i przekonywania ludzi do siebie. Nawet garderoba i zachowanie postaci były inspirowane gwiazdami muzyki.

Guillermo del Toro chciał jak najmniejszego użycia efektów specjalnych. Zależało mu na prawdziwym i wiarygodnym ludzkim rzemiośle.

Wolałby aby film pozostał na dłużej w kinach, ale przyznał, że jeśli wyborem jest zrobić film i dać mu ograniczony czas w kinach, a nie robić go wcale, to woli opcję pierwszą.

Charakteryzacja Jacoba Elordiego na potwora trwała dziesięć godzin.