Rola w Gwiezdnych Wojnach ją złamała. "Straciłam całą pewność siebie"

Katee Sackhoff podzieliła się przygnębiającymi przemyśleniami na temat swojej roli w świecie Gwiezdnych Wojen. Czy to oznacza, że już jej nie zobaczymy na wielkim ani małym ekranie? Co ją złamało i doprowadziło do takiego stanu?
Wiktor Stochmal
25. The Mandalorian - sezon 3 (Disney+) fot. materiały prasowe
Katee Sackhoff ma długą przeszłość związaną z Gwiezdnymi Wojnami. Postaci Bo-Katan użyczała swojego głosu jeszcze w dwóch serialach animowanych - Wojnach klonów i Rebeliantach. Potem otrzymała możliwość zagrania jej we własnej osobie przy okazji serialu The Mandalorian. Okazuje się, że nie było to wcale miłe przeżycie dla aktorki, którą ta rola prawie złamała.

Katee Sackhoff opowiedziała o tym w filmie na swoim kanale YouTube.

Straciłam całą pewność siebie po The Mandalorian. Mam konkretny styl grania postaci. Pierwszy instynkt jest tym prawidłowym. [...] Nigdy tak naprawdę nie grałam postaci. Zawsze podświadomie przelewałam część siebie do postaci. Bo-Katan z kolei wcale nie jest jak ja. Jej życie i to, czego chce - to się różni ode mnie. Nie rozumiałam jej w pełni. Nie czułam tego. Nie identyfikowałam się z nią. Nie wiedziałam, jak ją w sobie znaleźć i to mnie złamało. Złamało mnie do tego stopnia, że zaczęłam poddawać w wątpliwość wszystko na swój temat. Nie jestem dobra w nagrywaniu samej siebie przed kamerą, a musiałam to robić. Przez trzy lata nie mogłam znaleźć pracy. Praktycznie w ogóle nie pracowałam.

Do tej pory nie mówiono nic o ewentualnym powrocie aktorki w przyszłych projektach z Mandoverse. Nie wiadomo, czy zobaczymy ją w filmie The Mandalorian & Grogu. Po jej słowach wydaje się, że przygoda Bo-Katan w Gwiezdnych Wojnach mogła dobiec końca wraz z 3. sezonem serialu o Grogu i Din Djarinie, w którym miała swój ostatni występ. 

Źródło: YouTube (Katee Sackhoff)

