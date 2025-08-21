Rola w Gwiezdnych Wojnach ją złamała. "Straciłam całą pewność siebie"
Katee Sackhoff podzieliła się przygnębiającymi przemyśleniami na temat swojej roli w świecie Gwiezdnych Wojen. Czy to oznacza, że już jej nie zobaczymy na wielkim ani małym ekranie? Co ją złamało i doprowadziło do takiego stanu?
Katee Sackhoff ma długą przeszłość związaną z Gwiezdnymi Wojnami. Postaci Bo-Katan użyczała swojego głosu jeszcze w dwóch serialach animowanych - Wojnach klonów i Rebeliantach. Potem otrzymała możliwość zagrania jej we własnej osobie przy okazji serialu The Mandalorian. Okazuje się, że nie było to wcale miłe przeżycie dla aktorki, którą ta rola prawie złamała.
Marvel w Avengers: Doomsday pokaże polowanie Dooma na Steve'a Rogersa?
Katee Sackhoff opowiedziała o tym w filmie na swoim kanale YouTube.
Do tej pory nie mówiono nic o ewentualnym powrocie aktorki w przyszłych projektach z Mandoverse. Nie wiadomo, czy zobaczymy ją w filmie The Mandalorian & Grogu. Po jej słowach wydaje się, że przygoda Bo-Katan w Gwiezdnych Wojnach mogła dobiec końca wraz z 3. sezonem serialu o Grogu i Din Djarinie, w którym miała swój ostatni występ.
Najsilniejsze postaci z Mandoverse
Źródło: YouTube (Katee Sackhoff)
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1989, kończy 36 lat